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Пленный рассказал о приказе ВСУ нанести удар по отступающим сослуживцам - РИА Новости, 28.07.2026
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Пленный рассказал о приказе ВСУ нанести удар по отступающим сослуживцам

Пленный Халковский рассказал о приказе ВСУ нанести удар по отступающим солдатам

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пленный военнослужащий 78-й бригады ВСУ Сергей Халковский рассказал, что украинское командование отдало приказ нанести удар по своим солдатам, которые пытались отступить.
  • По словам пленного, командование обещало сбросить продовольствие, но вместо этого прилетел FPV-дрон со снарядом.
  • По рассказам пленных военнослужащих ВСУ, их командиры угрожали подчиненным ударами FPV-дронов за отказ идти на штурм или за попытку отступить, и в ряде случаев эти угрозы приводились в исполнение.
ДОНЕЦК, 28 июл — РИА Новости. Украинское командование отдало приказ нанести удар по своим солдатам, которые пытались отступить, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий 78-й бригады ВСУ Сергей Халковский.
По его словам, он связался с командованием по радиостанции, доложил, что их группа умирает от голода, и сообщил, что они будут отступать.
«
"Они сказали: сейчас сбросят (продовольствие — ред.). Но вместо этого прилетел FPV с "кабачком" (снарядом от РПГ-7 — ред.). "Дельфин" - 200 (скончался — ред.), а я — 300 (был ранен — ред.), тяжелый, разорвало лицо. Хотели наши нас уничтожить, чтобы назад мы откат не делали", — сказал пленный.
По рассказам пленных военнослужащих ВСУ, их командиры неоднократно угрожали своим подчиненным ударами FPV-дронов за отказ идти на штурм или за попытку отступить. В ряде случаев заградотряды приводили эти угрозы в исполнение, расстреливая или нанося удары с помощью дронов по своим же солдатам, пытавшимся покинуть позиции или сдаться в плен.
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