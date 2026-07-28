Пленный рассказал о приказе ВСУ нанести удар по отступающим сослуживцам

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"Они сказали: сейчас сбросят (продовольствие — ред.). Но вместо этого прилетел FPV с "кабачком" (снарядом от РПГ-7 — ред.). "Дельфин" - 200 (скончался — ред.), а я — 300 (был ранен — ред.), тяжелый, разорвало лицо. Хотели наши нас уничтожить, чтобы назад мы откат не делали", — сказал пленный.