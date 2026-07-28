Пленный рассказал о приказе ВСУ нанести удар по отступающим сослуживцам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пленный военнослужащий 78-й бригады ВСУ Сергей Халковский рассказал, что украинское командование отдало приказ нанести удар по своим солдатам, которые пытались отступить.
- По словам пленного, командование обещало сбросить продовольствие, но вместо этого прилетел FPV-дрон со снарядом.
- По рассказам пленных военнослужащих ВСУ, их командиры угрожали подчиненным ударами FPV-дронов за отказ идти на штурм или за попытку отступить, и в ряде случаев эти угрозы приводились в исполнение.
ДОНЕЦК, 28 июл — РИА Новости. Украинское командование отдало приказ нанести удар по своим солдатам, которые пытались отступить, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий 78-й бригады ВСУ Сергей Халковский.
По его словам, он связался с командованием по радиостанции, доложил, что их группа умирает от голода, и сообщил, что они будут отступать.
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"Они сказали: сейчас сбросят (продовольствие — ред.). Но вместо этого прилетел FPV с "кабачком" (снарядом от РПГ-7 — ред.). "Дельфин" - 200 (скончался — ред.), а я — 300 (был ранен — ред.), тяжелый, разорвало лицо. Хотели наши нас уничтожить, чтобы назад мы откат не делали", — сказал пленный.
По рассказам пленных военнослужащих ВСУ, их командиры неоднократно угрожали своим подчиненным ударами FPV-дронов за отказ идти на штурм или за попытку отступить. В ряде случаев заградотряды приводили эти угрозы в исполнение, расстреливая или нанося удары с помощью дронов по своим же солдатам, пытавшимся покинуть позиции или сдаться в плен.