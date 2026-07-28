Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военнослужащие подразделений беспилотных систем группировки войск «Север» за сутки уничтожили 12 пикапов ВСУ в Сумской области.
- Пикапы использовались противником для перевозки личного состава, боеприпасов и материальных средств.
- Уничтожение техники позволяет российским подразделениям продвигаться вперед и увеличивать буферную зону.
КУРСК, 28 июл - РИА Новости. Военнослужащие подразделений беспилотных систем российской группировки войск "Север" за сутки уничтожили 12 пикапов ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости командир батальона БПЛА с позывным Велес.
"Специалисты БпС батальона в круглосуточном режиме занимаются выявлением и уничтожением всех видов целей в Сумской области. За сутки в нашей зоне ответственности были обнаружены и уничтожены расчетами FPV-дронов 12 пикапов противника", - рассказал он.
Военный отметил, что данная техника применялась противником для перевозки личного состава, боеприпасов и материальных средств.
"Специалисты беспилотных систем активно уничтожают живую силу и места скопления противника. Подразделениям ВСУ не остается шансов сосредоточить силы на линии боевого соприкосновения и организовать полноценную оборону, что позволяет нашим подразделениям активно продвигаться вперед, увеличивая буферную зону", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18