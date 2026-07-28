На Пхукете россиянина заподозрили в краже денег из обменного пункта

Краткий пересказ от РИА ИИ Полиция Пхукета разыскивает россиянина по подозрению в краже денег из обменного пункта в торговом центре Central Department Store.

Суд Пхукета выдал постановление на арест 47-летнего гражданина России Виталия Кобина.

Проверка иммиграционной полиции установила, что подозреваемый находится в Таиланде нелегально с 2025 года.

БАНГКОК, 28 июл – РИА Новости. Полиция таиландского туристического острова Пхукет разыскивает россиянина по подозрению в краже денег общей суммой почти на 19 тысяч долларов из обменного пункта в торговом центре Central Department Store, сообщает во вторник информационный центр службы общественных связей администрации провинции Пхукет.

« "Суд Пхукета выдал полиции района Вичит постановление на арест 47-летнего гражданина России Виталия Кобина по подозрению в краже наличных денег общей суммой 627 тысяч таиландских бат (18,72 тысячи долларов) 19 июля в ночное время (после 18.00 - ред.)", - сообщает информационный центр.

Администрация островной провинции уточняет, что кража произошла в 21.00 (17.00 мск) 19 июля, когда обменный пункт, обслуживающий покупателей в торговом центре, уже закрылся, а сам торговый центр еще работал. Следствие по делу о краже в обменном пункте идет уже почти 10 дней, однако постановление на арест подозреваемого россиянина выпущено судом только днем во вторник, 28 июля, по запросу полицейского участка Вичит.

« "Запрос в суд был сделан после того, как полицейские следователи собрали свидетельские показания и улики, достаточные для определения подозреваемого, который до этого дня оставался неизвестным несмотря на то, что кража была записана камерой наблюдения обменного пункта", - говорится в сообщении инфоцентра администрации Пхукета

Администрация острова также сообщает, что проверка иммиграционной полиции установила, что подозреваемый находится в Таиланде нелегально с 2025 года, когда истекло его разрешение на пребывание в стране. В связи с этим следствие предполагает, что он не мог после кражи выехать из Таиланда, так как был бы задержан на паспортном контроле.

Дерзкая кража неизвестным мужчиной наличных из обменного пункта в популярном торговом центре вызвала широкий резонанс в Таиланде из-за видео, снятого камерой наблюдения обменного пункта. На видео мужчина с бородкой и усами, в больших очках и синей бейсбольной кепке с козырьком, в черной куртке от тренировочного костюма Adidas, черных шортах и кроссовках Nike, надетых на белые носки, раздвигает компьютерные мониторы на столе в обменном пункте, проползает между ними по столу на пол, подходит к сейфу, стоящему под столом, открывает его, забирает из него все деньги и спокойно уходит. Все его действия занимают около одной минуты.

Как выяснило следствие, из сейфа пропали наличные таиландские баты, доллары США, российские рубли, швейцарские франки и евро.

В течение первых дней после кражи, как сообщал 22 июля Седьмой национальный телеканал Таиланда, следователи были практически уверены, что подозреваемый – гражданин Таиланда, "замаскированный под иностранного туриста из одной из стран Азии". В сообщении телеканала говорилось, что преступник открыл сейф моментально и без труда, что говорит о том, что он мог знать шифр сейфа и иметь сообщника среди персонала обменного пункта.

Однако, как пишет инфоцентр администрации Пхукета, позже у полиции появились улики, указывающие на российского гражданина, на имя которого во вторник было выдано постановление на арест.