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Террористическая угроза от Киева должна быть уничтожена, заявил Песков - РИА Новости, 28.07.2026
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12:47 28.07.2026
Террористическая угроза от Киева должна быть уничтожена, заявил Песков

Песков: террористическая угроза со стороны Киева должна быть уничтожена

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости предотвратить и окончательно уничтожить террористическую угрозу со стороны Киева.
  • По его словам, география террористической активности киевского режима расширяется.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Террористическая угроза со стороны Киева должна быть предотвращена и окончательно уничтожена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"География террористической активности киевского режима расширяется... Эта угроза должна быть предотвращена и уничтожена окончательно", - сказал Песков журналистам.
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