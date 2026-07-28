Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости предотвратить и окончательно уничтожить террористическую угрозу со стороны Киева.
- По его словам, география террористической активности киевского режима расширяется.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Террористическая угроза со стороны Киева должна быть предотвращена и окончательно уничтожена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"География террористической активности киевского режима расширяется... Эта угроза должна быть предотвращена и уничтожена окончательно", - сказал Песков журналистам.