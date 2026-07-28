Премьерные "Читки" новой пьесы Цыпкина "Файл Надежды" пройдут 6 и 7 октября

6 и 7 октября в Театре Маяковского состоятся премьерные "Читки" новой пьесы Александра Цыпкина "Файл Надежды".Произведение в формате чтения 6 октября по ролям представят Дарья Мороз, Сергей Шнуров и Александр Цыпкин. На следующий день в читке примут участие Сергей Бурунов, Елена Лядова и, опять же, автор. Премьера приурочена к выходу в сентябре одноименного сборника писателя, в который войдет и рассказ, ставший основой пьесы.Формат читки переживает новую волну популярности, в том числе в рамках проекта "БеспринцЫпные чтения", в котором состав участников не повторяется. Каждый артист привносит в произведение что-то свое.Это история, которая разворачивается в недалеком будущем. Потеряв любимую супругу, ученый решает вернуть ее с помощью технологий, воссоздав личность по цифровому следу, загрузив его при помощи искусственного интеллекта в антропоморфного робота, физическую копию ушедшей женщины. Но новая жизнь начинает развиваться по собственным законам, раскрывая тайны жены, к которым главный герой был совершенно не готов.Идея произведения пришла автору еще в 2018 году, когда никто не мог предположить, что в 2026 году москвичи будут "ходить на онлайн-свидания" с искусственным интеллектом, а похожие на людей машины вот-вот станут частью повседневного ландшафта жизни.Цыпкин отмечает, что сюжет архетипичный в современной культуре, но он хотел бы его рассмотреть с несколько необычной стороны. Автора интересуют переживания не человека, а робота. Передают ли люди этим новым существам возможность чувствовать, могут ли они управлять своими эмоциями, что означает любовь для машины. И может ли машина страдать от своих переживаний. Это является первым аспектом."Второй: какое прошлое может вскрыться после того, как доступ к цифровому следу твоего близкого человека появился в голове у машины? И готов ли ты к новой правде? И третье: нужно ли идти против Бога, пытаясь вернуть человека, которого Бог забрал? Я рад, что мне удалось воплотить идею в рассказ, пьесу и кино, с отличающимися друг от друга сюжетами", — указывает Александр Цыпкин.Мероприятие реализуется на базе литературно-театрального проекта "БеспринцЫпные чтения". "Файл Надежды" — это десятая пьеса автора; предыдущие работы были поставлены в МХТ им. Чехова, театре "Современник", "Красном Факеле" (в Новосибирске), в Театре им. Ермоловой и других российских театрах. Также это второе мероприятие в формате читки. Премьера пьесы "Дома до свиданий" нового формата в рамках проекта "БеспринцЫпные чтения" состоялась 5 марта 2026 года в Театре им. Пушкина.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.