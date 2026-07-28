Рейтинг@Mail.ru
Премьерные "Читки" новой пьесы Цыпкина "Файл Надежды" пройдут 6 и 7 октября - РИА Новости, 28.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
14:00 28.07.2026

Премьерные "Читки" новой пьесы Цыпкина "Файл Надежды" пройдут 6 и 7 октября

© Фото предоставлено пресс-службой литературно-театрального проекта "БеспринцЫпные чтения" Писатель, сценарист Александр Цыпкин
Писатель, сценарист Александр Цыпкин - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото предоставлено пресс-службой литературно-театрального проекта "БеспринцЫпные чтения"
Писатель, сценарист Александр Цыпкин
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 28 июл — пресс-служба проекта "БеспринцЫпные чтения". 6 и 7 октября в Театре Маяковского состоятся премьерные "Читки" новой пьесы Александра Цыпкина "Файл Надежды".

Произведение в формате чтения 6 октября по ролям представят Дарья Мороз, Сергей Шнуров и Александр Цыпкин. На следующий день в читке примут участие Сергей Бурунов, Елена Лядова и, опять же, автор. Премьера приурочена к выходу в сентябре одноименного сборника писателя, в который войдет и рассказ, ставший основой пьесы.

Формат читки переживает новую волну популярности, в том числе в рамках проекта "БеспринцЫпные чтения", в котором состав участников не повторяется. Каждый артист привносит в произведение что-то свое.

Это история, которая разворачивается в недалеком будущем. Потеряв любимую супругу, ученый решает вернуть ее с помощью технологий, воссоздав личность по цифровому следу, загрузив его при помощи искусственного интеллекта в антропоморфного робота, физическую копию ушедшей женщины. Но новая жизнь начинает развиваться по собственным законам, раскрывая тайны жены, к которым главный герой был совершенно не готов.

Идея произведения пришла автору еще в 2018 году, когда никто не мог предположить, что в 2026 году москвичи будут "ходить на онлайн-свидания" с искусственным интеллектом, а похожие на людей машины вот-вот станут частью повседневного ландшафта жизни.

Цыпкин отмечает, что сюжет архетипичный в современной культуре, но он хотел бы его рассмотреть с несколько необычной стороны. Автора интересуют переживания не человека, а робота. Передают ли люди этим новым существам возможность чувствовать, могут ли они управлять своими эмоциями, что означает любовь для машины. И может ли машина страдать от своих переживаний. Это является первым аспектом.

"Второй: какое прошлое может вскрыться после того, как доступ к цифровому следу твоего близкого человека появился в голове у машины? И готов ли ты к новой правде? И третье: нужно ли идти против Бога, пытаясь вернуть человека, которого Бог забрал? Я рад, что мне удалось воплотить идею в рассказ, пьесу и кино, с отличающимися друг от друга сюжетами", — указывает Александр Цыпкин.

Мероприятие реализуется на базе литературно-театрального проекта "БеспринцЫпные чтения". "Файл Надежды" — это десятая пьеса автора; предыдущие работы были поставлены в МХТ им. Чехова, театре "Современник", "Красном Факеле" (в Новосибирске), в Театре им. Ермоловой и других российских театрах. Также это второе мероприятие в формате читки. Премьера пьесы "Дома до свиданий" нового формата в рамках проекта "БеспринцЫпные чтения" состоялась 5 марта 2026 года в Театре им. Пушкина.

Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.

Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала