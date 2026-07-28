Кейко Фухимори вступила в должность президента Перу

"Я призываю предпринимателей: доверяйте Перу, инвестируйте в нашу землю, создавайте официальные рабочие места, и правительство обеспечит вам правовую безопасность и стабильность", - сказала Фухимори, выступая перед парламентом.

Кейко - дочь скончавшегося экс-президента страны Альберто Фухимори, чья фамилия вызывает в Перу противоречивые чувства. За 10 лет у власти (1990-2000 годы), по утверждению суда, он погряз в коррупции и присвоил как минимум 200 миллионов долларов. Также ему вменили в вину приказы о неправосудных убийствах, взятки, незаконное прослушивание телефонных разговоров и подкуп журналистов, политиков и бизнесменов. Кроме того, Альберто Фухимори обвиняли в массовой принудительной стерилизации женщин из бедных слоев населения.