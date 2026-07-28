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Кейко Фухимори вступила в должность президента Перу - РИА Новости, 28.07.2026
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23:21 28.07.2026
Кейко Фухимори вступила в должность президента Перу

Кейко Фухимори вступила в должность президента Перу на период до 2031 года

© REUTERS / Angela PonceКейко Фухимори
Кейко Фухимори - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© REUTERS / Angela Ponce
Кейко Фухимори. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кейко Фухимори вступила в должность президента Перу, возглавив страну на период до 2031 года.
  • Фухимори пообещала обеспечить безопасность в стране, вернуть желание инвесторов вкладывать средства и сосредоточиться на смягчении последствий явления Эль-Ниньо.
  • Кейко Фухимори стала первой женщиной, избранной президентом Перу.
БУЭНОС-АЙРЕС, 28 июл - РИА Новости. Кейко Фухимори вступила в должность президента Перу, пообещав обеспечить безопасность в стране и вернуть желание инвесторов вкладывать средства.
Во вторник она принесла присягу перед конгрессом, возглавив Перу на период до 2031 года. Мероприятие транслировалось в соцсетях пресс-службы.
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"Я призываю предпринимателей: доверяйте Перу, инвестируйте в нашу землю, создавайте официальные рабочие места, и правительство обеспечит вам правовую безопасность и стабильность", - сказала Фухимори, выступая перед парламентом.
Она отметила, что правительство сосредоточится на двух главных проблемах - смягчении последствий явления Эль-Ниньо и обеспечении безопасности граждан.
"Для этого мы задействуем дополнительные ресурсы", - пообещала Фухимори.
Президент намерена развивать инфраструктуру, облегчить бюрократические процедуры, поддерживать инициативы молодых людей и сделать дополнительные выплаты старшему поколению.
Кейко Фухимори стала первой женщиной, избранной президентом Перу. Она заняла этот пост с четвертой попытки.
Кейко - дочь скончавшегося экс-президента страны Альберто Фухимори, чья фамилия вызывает в Перу противоречивые чувства. За 10 лет у власти (1990-2000 годы), по утверждению суда, он погряз в коррупции и присвоил как минимум 200 миллионов долларов. Также ему вменили в вину приказы о неправосудных убийствах, взятки, незаконное прослушивание телефонных разговоров и подкуп журналистов, политиков и бизнесменов. Кроме того, Альберто Фухимори обвиняли в массовой принудительной стерилизации женщин из бедных слоев населения.
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