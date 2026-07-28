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Популярный игрок в Minecraft Эдисон Перец открыл ИП в России - РИА Новости, 28.07.2026
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15:50 28.07.2026
Популярный игрок в Minecraft Эдисон Перец открыл ИП в России

Популярный стример по Minecraft Эдисон Перец открыл ИП в России

© Фото : соцсети блогераВидеоблогер и геймер Эдуард Перец (EdisonPts)
Видеоблогер и геймер Эдуард Перец (EdisonPts) - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : соцсети блогера
Видеоблогер и геймер Эдуард Перец (EdisonPts). Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эдуард Перец (EdisonPts) открыл ИП в России.
  • Основным видом деятельности указана «деятельность по распространению рекламы пользователем социальной сети», а дополнительными — «торговля розничной одеждой в специализированных магазинах» и «деятельность по распространению информации пользователем социальной сети».
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Популярный видеоблогер и геймер Эдуард Перец (EdisonPts, Эдисон Перец) открыл ИП в России, следует из юридических документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно им, стример 15 июня 2026 года оформил статус индивидуально предпринимателя в Новосибирске, основным видом деятельности указана "деятельность по распространению рекламы пользователем социальной сети", а в качестве дополнительных значатся "торговля розничной одеждой в специализированных магазинах" и "деятельность по распространению информации пользователем социальной сети".
Эдисон - уроженец города Мукачево Закарпатской области Украины, видеоблогер, стример и летсплейщик, создатель каналов "EdisonPts" (более 17 миллионов подписчиков) и "Эдисон Перец" (более 5 миллионов подписчиков), стал известен благодаря игре в Minecraft и стримами с донатами более 100 тысяч рублей за эфир. С 2017 года живет в России.
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