Пентагон пересмотрит размещение американских сил в Европе

Он напомнил, что развертывание ВС США в странах региона должно соответствовать стратегиям нацбезопасности и обороны страны.

По ее итогам Пентагон подготовит варианты дальнейших действий с учетом стратегических, геополитических и военных факторов, добавил он.

Как писала газета WSJ, в июне Хегсет хотел объявить министрам обороны НАТО о сокращении американских сил в ЕС, но администрация Белого дома не поддержала эту идею. В итоге он заявил лишь о пересмотре размещения военных.