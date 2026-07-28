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Пентагон пересмотрит размещение американских сил в Европе - РИА Новости, 28.07.2026
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13:36 28.07.2026 (обновлено: 14:57 28.07.2026)
Пентагон пересмотрит размещение американских сил в Европе

Пентагон начал пересмотр размещения американских военных в Европе

© AP Photo / Chris SewardАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© AP Photo / Chris Seward
Американские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пентагон приступил к пересмотру размещения американских войск в Европе, заявил главный стратег ведомства Элбридж Колби.
  • Ее цель — передать европейским странам всю основную ответственность за собственную обычную оборону.
ВАШИНГТОН, 28 июл — РИА Новости. Пентагон приступил к пересмотру размещения американского контингента в Европе, заявил главный стратег ведомства Элбридж Колби.
Он напомнил, что развертывание ВС США в странах региона должно соответствовать стратегиям нацбезопасности и обороны страны.
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"Это будет полноценная ревизия, направленная на то, чтобы НАТО быстро и необратимо двигалась к передаче Европе основной ответственности за собственную обычную оборону", — написал Колби в соцсети X.
По ее итогам Пентагон подготовит варианты дальнейших действий с учетом стратегических, геополитических и военных факторов, добавил он.
Как писала газета WSJ, в июне Хегсет хотел объявить министрам обороны НАТО о сокращении американских сил в ЕС, но администрация Белого дома не поддержала эту идею. В итоге он заявил лишь о пересмотре размещения военных.
В последнее время Соединенные Штаты все активнее критикуют альянс и ставят вопрос о его будущем. Дональд Трамп не раз требовал от европейских стран повысить их вложения в обороноспособность организации до пяти процентов от ВВП. Он даже допускал выход США из блока. Ситуацию обострил в том числе конфликт на Ближнем Востоке: союзники отказались помочь Вашингтону в операции против Тегерана.
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