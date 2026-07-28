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СМИ узнали, когда Пентагон завершит расходы на военную помощь Украине - РИА Новости, 28.07.2026
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10:29 28.07.2026
СМИ узнали, когда Пентагон завершит расходы на военную помощь Украине

Reuters: Пентагон завершит расходование $400 млн на Киев не ранее 2028-2029 гг

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonЗдание Пентагона в Вашингтоне, США
Здание Пентагона в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Здание Пентагона в Вашингтоне, США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пентагон уведомил конгресс США, что завершит расходование 400 миллионов долларов на военную помощь Украине не ранее 2029 финансового года.
  • Согласно плану Пентагона, 200 миллионов долларов планируется потратить на оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, 99,9 миллиона — на машины, запчасти и оборудование, а еще 100 миллионов — на услуги, такие как транспортировка оборонной продукции на Украину.
  • Средства пока не выделены и не подтверждены контрактом.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Пентагон в письме уведомил членов конгресса США, что завершит расходование 400 миллионов долларов на военную помощь Украине не ранее 2029 финансового года (в США начнется в октябре 2028 года), передает агентство Рейтер со ссылкой на источник, знакомый с текстом письма.
"Администрация Трампа заявила членам конгресса, что завершит расходование 400 миллионов долларов, выделенных конгрессом для помощи Украине не ранее 2029 финансового года... В мае министерство обороны направило законодателям письмо, в котором изложило свой план расходов", - передает агентство.
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Как отмечается, спустя два месяца после отправки письма средства все еще не выделены и не подтверждены контрактом.
В письме Пентагона указывалось, что средства будут выделены в течение 2026 финансового года, который заканчивается 30 сентября, а окончательная передача всей помощи планируется на год, заканчивающийся 30 сентября 2029 года, говорится в материале.
Согласно плану, 200 миллионов долларов планируется потратить на оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, 99,9 миллиона на машины, запчасти и оборудование, а еще 100 - на такие услуги, как транспортировку на Украину оборонной продукции, добавляет агентство.
Американский сенатор Ричард Дурбин ранее заявил, что Белый дом уведомил конгресс США о возможности потратить выделенные ранее 400 миллионов долларов на оружие Украине только в 2029 году.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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