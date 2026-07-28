СМИ узнали, когда Пентагон завершит расходы на военную помощь Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ Пентагон уведомил конгресс США, что завершит расходование 400 миллионов долларов на военную помощь Украине не ранее 2029 финансового года.

Согласно плану Пентагона, 200 миллионов долларов планируется потратить на оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, 99,9 миллиона — на машины, запчасти и оборудование, а еще 100 миллионов — на услуги, такие как транспортировка оборонной продукции на Украину.

Средства пока не выделены и не подтверждены контрактом.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Пентагон в письме уведомил членов конгресса США, что завершит расходование 400 миллионов долларов на военную помощь Украине не ранее 2029 финансового года (в США начнется в октябре 2028 года), передает агентство Пентагон в письме уведомил членов конгресса США, что завершит расходование 400 миллионов долларов на военную помощь Украине не ранее 2029 финансового года (в США начнется в октябре 2028 года), передает агентство Рейтер со ссылкой на источник, знакомый с текстом письма.

"Администрация Трампа заявила членам конгресса, что завершит расходование 400 миллионов долларов, выделенных конгрессом для помощи Украине не ранее 2029 финансового года... В мае министерство обороны направило законодателям письмо, в котором изложило свой план расходов", - передает агентство.

Как отмечается, спустя два месяца после отправки письма средства все еще не выделены и не подтверждены контрактом.

В письме Пентагона указывалось, что средства будут выделены в течение 2026 финансового года, который заканчивается 30 сентября, а окончательная передача всей помощи планируется на год, заканчивающийся 30 сентября 2029 года, говорится в материале.

Согласно плану, 200 миллионов долларов планируется потратить на оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, 99,9 миллиона на машины, запчасти и оборудование, а еще 100 - на такие услуги, как транспортировку на Украину оборонной продукции, добавляет агентство.

Американский сенатор Ричард Дурбин ранее заявил, что Белый дом уведомил конгресс США о возможности потратить выделенные ранее 400 миллионов долларов на оружие Украине только в 2029 году.