В Нижегородской области пенсионера арестовали за убийство соседа

Краткий пересказ от РИА ИИ В селе Гагино Нижегородской области нашли закопанное тело мужчины с колото-резаной раной на шее.

По подозрению в убийстве арестовали 78-летнего местного жителя.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июл - РИА Новости. Пожилой мужчина арестован по подозрению в убийстве соседа, тело которого с раной на шее нашли закопанным на приусадебном участке в одном из сел Нижегородской области, сообщает МВД региона.

В конце июля в дежурную часть полиции в селе Гагино обратилась 72-летняя пенсионерка с заявлением о пропаже родственника. Со слов женщины, ее 50-летний сын несколько дней назад ушел из дома и не вернулся.

"В ходе поисковых мероприятий полицейские на границе одного из земельных участков по улице Ленина обнаружили закопанное в землю тело мужчины, завернутое в полиэтиленовый мешок, с колото-резаной раной на шее", - говорится в сообщении

В этот же день сотрудники полиции установили и задержали по подозрению в убийстве 78-летнего местного жителя. Он сообщил правоохранителям, что во время распития спиртного между ним и потерпевшим произошла ссора.

"В ходе конфликта пенсионер нанес оппоненту удар ножом в шею, от которого тот скончался. Чтобы скрыть следы преступления, он завернул тело в мешок и закопал его на своем приусадебном участке", - отмечается в сообщении.