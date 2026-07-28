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В Нижегородской области пенсионера арестовали за убийство соседа - РИА Новости, 28.07.2026
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18:10 28.07.2026 (обновлено: 18:42 28.07.2026)
В Нижегородской области пенсионера арестовали за убийство соседа

В Нижегородской области пенсионера арестовали по подозрению в убийстве соседа

© Фото : ГУ МВД России по Нижегородской области/MAXУлика в деле об убийстве соседа в Нижегородской области
Улика в деле об убийстве соседа в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : ГУ МВД России по Нижегородской области/MAX
Улика в деле об убийстве соседа в Нижегородской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Гагино Нижегородской области нашли закопанное тело мужчины с колото-резаной раной на шее.
  • По подозрению в убийстве арестовали 78-летнего местного жителя.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июл - РИА Новости. Пожилой мужчина арестован по подозрению в убийстве соседа, тело которого с раной на шее нашли закопанным на приусадебном участке в одном из сел Нижегородской области, сообщает МВД региона.
В конце июля в дежурную часть полиции в селе Гагино обратилась 72-летняя пенсионерка с заявлением о пропаже родственника. Со слов женщины, ее 50-летний сын несколько дней назад ушел из дома и не вернулся.
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"В ходе поисковых мероприятий полицейские на границе одного из земельных участков по улице Ленина обнаружили закопанное в землю тело мужчины, завернутое в полиэтиленовый мешок, с колото-резаной раной на шее", - говорится в сообщении.
В этот же день сотрудники полиции установили и задержали по подозрению в убийстве 78-летнего местного жителя. Он сообщил правоохранителям, что во время распития спиртного между ним и потерпевшим произошла ссора.
"В ходе конфликта пенсионер нанес оппоненту удар ножом в шею, от которого тот скончался. Чтобы скрыть следы преступления, он завернул тело в мешок и закопал его на своем приусадебном участке", - отмечается в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Пенсионер заключен под стражу.
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