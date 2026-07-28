Изобретатели из России представили уникальные проекты в Китае

Всеволод Пасечник из Мурманской области представит устройство по переработке макулатуры и изготовлению новой бумаги PaperMaker на выставке юных изобретателей IEYI‑2026 в Пекине

Всеволод Пасечник из Мурманской области представит устройство по переработке макулатуры и изготовлению новой бумаги PaperMaker на выставке юных изобретателей IEYI‑2026 в Пекине

Краткий пересказ от РИА ИИ На международной выставке юных изобретателей IEYI‑2026 в Пекине команда из России представила уникальные проекты, включая робота для ухода за новорожденными медведями-сиротами и лечебный гель для деревьев.

ПЕКИН, 28 июл – РИА Новости. Молодые изобретатели из России на международной выставке в Пекине представили уникальные проекты, включая робота для ухода за новорожденными медведями-сиротами и лечебный гель для деревьев, передает корреспондент РИА Новости.

Во вторник в китайской столице открылась Международная выставка юных изобретателей IEYI‑2026. В этом году в Китай приехала команда из России в составе 12 участников из разных регионов страны, которые представят свои изобретения и поборются за призы с молодыми изобретателями из других государств. Выставка и конкурс продлятся до 30 июля.

Шестнадцатилетняя изобретательница из Москвы Софья Близнецова приехала в Пекин с роботом-медведем, созданным для ухода за медвежатами, оставшимися без родителей.

"Мой проект посвящен спасению медвежат-сирот, устройство позволяет ухаживать за медведем без контакта с человеком, так как он (контакт - ред.) крайне опасен для них, если медвежонок будет контактировать с человеком две недели и более, то он просто не выживет в дикой природе", - рассказала РИА Новости Софья.

Девушка самостоятельно собрала механизм, разработала дизайн робота, сшила для него "медвежий костюм", а также написала программный код и создала программу управления роботом.

"Робот-медведь может самостоятельно ухаживать за медвежонком, он имеет обогревательный механизм, датчики температуры, которые позволяют следить за состоянием здоровья медвежонка, он может его кормить, проводить с ним время, по факту он ему заменяет маму и убирает опасный контакт с человеком", - добавила изобретательница.

По словам Софьи, она решила создать робота, так как ее крайне волнует природа и беспокоит, что люди иногда не задумываются, что причиняют ей вред. Она отметила, что нередко медвежата становятся сиротами из-за деятельности человека, в частности, при лесозаготовках.

В будущем девушка планирует поступать в один из столичных вузов по направлениям математики, физики или информатики.

Дарья Шейнина из Перми, которой в этом году также исполнилось 16 лет, представила на выставке биоразлагаемый гель-пленкообразователь из сфагнового мха и натуральных полимеров BioBark для обработки ран растений. Идея создания лекарства для деревьев пришла к Дарье после того, как вандалы повредили березу во дворе ее загородного дома, и девушка не смогла вылечить растение ни одним средством из магазина.

"BioBark - это натуральный пластырь, который работает как настоящая кора, весь состав натуральный", - рассказала юная изобретательница агентству.

По словам Дарьи, ее гель пропускает воздух, сам регулирует влажность, дезинфицирует, а также не вредит растениям и не представляет опасности для природы. Разработку можно использовать в парках, лесничествах и природных заповедниках. Девушка уже начала продвижение своего проекта, сама разработала логотип BioBark, сейчас работает над созданием герметичной упаковки.

Изобретательница уже третий раз принимает участие в выставке, является обладательницей ряда наград, в будущем Дарья планирует поступать в университет на техническую специальность, и в настоящее время активно изучает китайский язык.

Семнадцатилетний Степан Войтенко из Норильска привез в китайскую столицу небольшой домашний аппарат L-ECO по переработке пластиковых отходов.

"Часто в городах очень мало точек сбора пластика, особенно в небольших, и зачастую его даже не сортируют, а сбрасывают также на свалку, так что, если хочется сделать личный вклад в сохранение окружающей среды и лень нести куда-то свой пластик, можно переработать его прямо дома, во что-нибудь интересное и полезное", - рассказал Степан агентству о своем изобретении.

В дальнейшем Степан планирует поступать в университет на машиностроительные специальности. "Больше всего нравится робототехника и мехатроника", - сказал он.