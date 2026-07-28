Пострадавшие от паводка жители Тюменской области получат выплаты

ТЮМЕНЬ, 28 июл – РИА Новости. Жители Тюмени и Тюменского округа, оказавшиеся из-за паводка в зоне чрезвычайной ситуации, получат материальную помощь и выплаты в случае утраты или повреждения их имущества, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Уровень воды в реке Туре на утро вторника достиг 877 сантиметров, что выше отметки опасного явления на 27 сантиметров, вода зашла в населенные пункты. Из-за продолжающегося подъема воды в Тюмени и Тюменском округе для защиты населения от паводка по постановлению губернатора введен режим ЧС регионального уровня.

« "В постановлении указаны конкретные адреса, которые попадают в зону чрезвычайной ситуации, жители имеют право получить единовременную материальную помощь в размере 15 675 рублей. Если утрачено личное имущество, жители смогут получить материальную поддержку: в случае полной утраты – 156 тысяч рублей, в случае частичной утраты – 78 тысяч рублей", - написал Моор в канале на платформе "Макс".

Губернатор пояснил, что, если по мере прибывания воды появятся новые подтопленные дома и участки, их оперативно добавят в постановление. Пострадавшее жилье и ущерб от паводка оценят после схода воды муниципальные комиссии.