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Пострадавшие от паводка жители Тюменской области получат выплаты - РИА Новости, 28.07.2026
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
23:32 28.07.2026
Пострадавшие от паводка жители Тюменской области получат выплаты

Моор: пострадавшие от паводка жители Тюменской области получат выплаты

© РИА НовостиПаводок на реке Туре в Тюменской области
Паводок на реке Туре в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости
Паводок на реке Туре в Тюменской области
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ТЮМЕНЬ, 28 июл – РИА Новости. Жители Тюмени и Тюменского округа, оказавшиеся из-за паводка в зоне чрезвычайной ситуации, получат материальную помощь и выплаты в случае утраты или повреждения их имущества, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
Уровень воды в реке Туре на утро вторника достиг 877 сантиметров, что выше отметки опасного явления на 27 сантиметров, вода зашла в населенные пункты. Из-за продолжающегося подъема воды в Тюмени и Тюменском округе для защиты населения от паводка по постановлению губернатора введен режим ЧС регионального уровня.
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"В постановлении указаны конкретные адреса, которые попадают в зону чрезвычайной ситуации, жители имеют право получить единовременную материальную помощь в размере 15 675 рублей. Если утрачено личное имущество, жители смогут получить материальную поддержку: в случае полной утраты – 156 тысяч рублей, в случае частичной утраты – 78 тысяч рублей", - написал Моор в канале на платформе "Макс".
Губернатор пояснил, что, если по мере прибывания воды появятся новые подтопленные дома и участки, их оперативно добавят в постановление. Пострадавшее жилье и ущерб от паводка оценят после схода воды муниципальные комиссии.
Информацию по уровню воды и порядку выплат можно уточнить в чат-боте "Паводок.инфо" на платформе "Макс", на портале органов госвласти или по телефону горячей линии 122.
 
Тюменская областьПроисшествияТюменская областьАлександр МоорТюмень
 
 
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