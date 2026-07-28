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В Тюмени ликвидируют последствия паводка - РИА Новости, 28.07.2026
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18:20 28.07.2026
В Тюмени ликвидируют последствия паводка

Сотрудники МЧС России ликвидируют последствия паводка в Тюмени и пригороде

© РИА НовостиПаводок на реке Туре в Тюменской области
Паводок на реке Туре в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости
Паводок на реке Туре в Тюменской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Тюмени и Тюменском округе из-за паводка ввели режим ЧС.
  • Подтоплено 53 жилых дома, 164 приусадебных участка, 255 дачных домов, 380 дачных участков, один низководный мост и одна автомобильная дорога.
  • Сотрудники МЧС России ликвидируют последствия паводка, задействовано 269 человек и 33 единицы техники.
ТЮМЕНЬ, 28 июл – РИА Новости. Сотрудники МЧС России ликвидируют последствия паводка и помогают жителям Тюмени и Тюменского округа, где во вторник из-за паводка ввели режим ЧС, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
По данным ведомства, на сегодня в Тюмени и Тюменском округе подтоплено 53 жилых дома, 164 приусадебных участка, 255 дачных домов, 380 дачных участков, один низководный мост и одна автомобильная дорога.
"Сотрудники МЧС России ликвидируют последствия паводка и помогают жителям Тюменской области: проводят подворовые обходы подтопленных территорий, помогают эвакуировать граждан, их имущество. Для перекачки воды с подтопленных участков в Тюмени и садоводческих обществах задействованы пожарные насосные станции и мотопомпы", - говорится в сообщении.
Всего в ликвидации чрезвычайной ситуации задействованы 269 человек, 33 единицы техники. Мониторинг обстановки ведется с помощью беспилотников чрезвычайного ведомства.
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ПроисшествияТюменьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Тюменская область
 
 
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