В Тюмени ликвидируют последствия паводка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Тюмени и Тюменском округе из-за паводка ввели режим ЧС.
- Подтоплено 53 жилых дома, 164 приусадебных участка, 255 дачных домов, 380 дачных участков, один низководный мост и одна автомобильная дорога.
- Сотрудники МЧС России ликвидируют последствия паводка, задействовано 269 человек и 33 единицы техники.
ТЮМЕНЬ, 28 июл – РИА Новости. Сотрудники МЧС России ликвидируют последствия паводка и помогают жителям Тюмени и Тюменского округа, где во вторник из-за паводка ввели режим ЧС, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
По данным ведомства, на сегодня в Тюмени и Тюменском округе подтоплено 53 жилых дома, 164 приусадебных участка, 255 дачных домов, 380 дачных участков, один низководный мост и одна автомобильная дорога.
"Сотрудники МЧС России ликвидируют последствия паводка и помогают жителям Тюменской области: проводят подворовые обходы подтопленных территорий, помогают эвакуировать граждан, их имущество. Для перекачки воды с подтопленных участков в Тюмени и садоводческих обществах задействованы пожарные насосные станции и мотопомпы", - говорится в сообщении.
Всего в ликвидации чрезвычайной ситуации задействованы 269 человек, 33 единицы техники. Мониторинг обстановки ведется с помощью беспилотников чрезвычайного ведомства.