В Тюмени ввели режим ЧС из-за паводка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Тюмени и Тюменском округе ввели режим ЧС регионального уровня из-за паводка, заявил Моор.
- Уровень воды в Туре продолжает расти, на утро вторника он составил 877 сантиметров.
ТЮМЕНЬ, 28 июл — РИА Новости. В Тюмени и Тюменском округе ввели режим ЧС регионального уровня из-за паводка, заявил губернатор Александр Моор.
"Ситуация <...> остается напряженной, уровень воды в Туре продолжает расти. На утро вторника он составил 877 сантиметров", — написал он на платформе "Макс".
Причиной паводка стали экстремальные дожди, которые идут в регионе уже два месяца. В июне в Тюмени выпало 2,5 месячной нормы осадков, что привело к подъему уровня Туры. По словам Моора, такая ситуация наблюдается во всем бассейне реки, то есть и в других российских регионах. Накануне он поручил создать в округе резерв мешков и грунта, а также стянуть туда необходимую дополнительную технику.
Кроме того, с 26 июля специалисты ведут ежедневный лабораторный контроль в районе Метелевского водозабора, на этапах очистки, в резервуарах чистой воды и разводящей сети. По данным на понедельник, все показатели, кроме одного, отвечают нормативам, а несоответствие органолептическим характеристикам снизили с пяти до трех баллов.
Однако из-за продолжающегося подъема Туры в Тюмени для профилактики ввели гиперхлорирование питьевой воды.