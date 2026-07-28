В Тюмени ввели режим ЧС из-за паводка

Кроме того, с 26 июля специалисты ведут ежедневный лабораторный контроль в районе Метелевского водозабора, на этапах очистки, в резервуарах чистой воды и разводящей сети. По данным на понедельник, все показатели , кроме одного, отвечают нормативам, а несоответствие органолептическим характеристикам снизили с пяти до трех баллов.