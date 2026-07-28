Патрушев оценил возможности российских судостроителей

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российские судостроители очень качественно, с опорой на собственные разработки и лучше, чем в других странах, справятся с созданием как военных кораблей, так и гражданских судов, уверен помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.