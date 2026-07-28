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Патрушев оценил возможности российских судостроителей - РИА Новости, 28.07.2026
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11:36 28.07.2026
Патрушев оценил возможности российских судостроителей

Патрушев: судостроители России справятся с созданием военных и гражданских судов

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Николай Патрушев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Николай Патрушев уверен, что российские судостроители качественно справятся с созданием военных кораблей и гражданских судов.
  • Помощник президента отметил, что Китай, который сейчас лидирует в гражданском судостроении, в свое время получил опыт от России.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российские судостроители очень качественно, с опорой на собственные разработки и лучше, чем в других странах, справятся с созданием как военных кораблей, так и гражданских судов, уверен помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
"Если взять наших судостроителей, то им легче строить военные суда, чем гражданские. Но, учитывая то развитие, которое сейчас, и тот импульс, который президент задал судостроению, я думаю, что мы справимся и с тем, и с тем очень качественно - и лучше, чем другие страны", - сказал Патрушев на видео, опубликованном в Telegram-канале "Юнашев Live".
В гражданском судостроении сейчас лидирует Китай, но опыт судостроения КНР в свое время получила от России, отметил Патрушев.
"Поэтому надо пользоваться своими знаниями", - добавил он.
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