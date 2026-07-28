Патриарх Кирилл рассказал о роли князя Владимира

Краткий пересказ от РИА ИИ Патриарх Кирилл заявил, что святой равноапостольный князь Владимир привел Русь к православной вере и высочайшей культуре, унаследованной от Византии.

Глава РПЦ также подчеркнул, гонения на Церковь в России укрепили веру и национальное самосознание россиян.

Крещение Руси отмечается 28 июля в день памяти святого князя Владимира.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Святой равноапостольный князь Владимир привел Русь к православной вере и высочайшей культуре, унаследованной от Византии, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после литургии в Успенском соборе Московского Кремля в День крещения Руси.

Крещение Руси отмечается 28 июля в день памяти святого князя Владимира.

"Ничто не может сравниться со значением (для истории - ред.) святого равноапостольного князя Владимира, который привел Русь к вере православной, а вместе с этим - к высочайшей культуре, унаследованной от Византии, той самой культуре, на основе которой потом развивалась культура Российской империи. И в каком-то смысле наша современная культура хранит в себе память о тех самых основополагающих событиях нашей истории, которые послужили такому развитию России и Руси", - сказал патриарх Кирилл, трансляцию богослужения вел канал "Союз".

Патриарх отметил, что Россия в своем развитии достигла небывалых высот и в первую очередь "по хранению веры православной".

"Мы знаем, как сегодня на просвещенном Западе люди отказываются от веры, от церкви и храмов. Вместо храма появляются мечети, и может, и слава Богу, хоть там Богу молятся, а иногда просто перепрофилируются в светские учреждения, иногда - в увеселительные заведения, что свидетельствует о полном упадке христианской веры", - сказал патриарх.

Он подчеркнул, что Россия прошла через страшные годы гонения на Церковь, которые не ослабили а, наоборот, укрепили веру, национальное самосознание и духовность россиян. "Вот так, именно через скорби Господь иногда ведет людей к славе. Несомненно, таким был и остается пусть нашего Отечества", - заключил патриарх Кирилл.