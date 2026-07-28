Средняя стоимость проживания в московских отелях упала на шесть процентов

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Средняя стоимость проживания в отелях и апартаментах Москвы с января по июль 2026 года снизилась на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 6,4 тысячи рублей в сутки, рассказали РИА Новости в сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок".