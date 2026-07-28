Средняя стоимость проживания в московских отелях упала на шесть процентов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Средняя стоимость проживания в отелях и апартаментах Москвы с января по июль 2026 года снизилась на 6% и составила 6400 рублей в сутки.
- По России средняя стоимость забронированной ночи в этот период составила 6100 рублей, что на 2% меньше, чем в прошлом году.
- Снижение цен также зафиксировано в Зеленоградске (на 7%), Сириусе (на 3%), Сочи (на 2%), Санкт-Петербурге (на 2%), Новосибирске (на 2%) и Махачкале (на 9%).
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Средняя стоимость проживания в отелях и апартаментах Москвы с января по июль 2026 года снизилась на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 6,4 тысячи рублей в сутки, рассказали РИА Новости в сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок".
"В 2026 году средняя стоимость забронированной ночи в отелях и апартаментах Москвы составляет 6400 рублей — показатель снизился на 6% относительно прошлого года", - выяснили в сервисе, проанализировав данные за январь-июль 2026 года.
По данным аналитиков, по России средняя стоимость забронированной ночи в этот период составила 6,1 тысячи рублей, что на 2% меньше, чем в прошлом году. Так, помимо Москвы, снижение цены фиксируется в Зеленоградске - на 7% и составляет 7,9 тысячи, в Сириусе - на 3%, до 6,9 тысячи.
"Сочи - 5,9 тысячи рублей (-2%), Санкт-Петербург - 5,85 тысячи рублей (-2%), Новосибирск - 4,5 тысячи (-2%), Махачкала - 4,25 тысячи рублей (-9%)", - заключили в сервисе.
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