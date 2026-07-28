Рейтинг@Mail.ru
Средняя стоимость проживания в московских отелях упала на шесть процентов - РИА Новости, 28.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
07:26 28.07.2026
Средняя стоимость проживания в московских отелях упала на шесть процентов

Средняя стоимость забронированной ночи в Москве снизилась на шесть процентов

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПятизвездочная гостиница "Ритц-Карлтон-Москва"
Пятизвездочная гостиница Ритц-Карлтон-Москва - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Пятизвездочная гостиница "Ритц-Карлтон-Москва". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Средняя стоимость проживания в отелях и апартаментах Москвы с января по июль 2026 года снизилась на 6% и составила 6400 рублей в сутки.
  • По России средняя стоимость забронированной ночи в этот период составила 6100 рублей, что на 2% меньше, чем в прошлом году.
  • Снижение цен также зафиксировано в Зеленоградске (на 7%), Сириусе (на 3%), Сочи (на 2%), Санкт-Петербурге (на 2%), Новосибирске (на 2%) и Махачкале (на 9%).
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Средняя стоимость проживания в отелях и апартаментах Москвы с января по июль 2026 года снизилась на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 6,4 тысячи рублей в сутки, рассказали РИА Новости в сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок".
"В 2026 году средняя стоимость забронированной ночи в отелях и апартаментах Москвы составляет 6400 рублей — показатель снизился на 6% относительно прошлого года", - выяснили в сервисе, проанализировав данные за январь-июль 2026 года.
Четыре звезды на входе в гостиницу - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
Отели Татарстана начали заселять гостей по цифровому ID в "Максе"
23 июля, 09:30
По данным аналитиков, по России средняя стоимость забронированной ночи в этот период составила 6,1 тысячи рублей, что на 2% меньше, чем в прошлом году. Так, помимо Москвы, снижение цены фиксируется в Зеленоградске - на 7% и составляет 7,9 тысячи, в Сириусе - на 3%, до 6,9 тысячи.
"Сочи - 5,9 тысячи рублей (-2%), Санкт-Петербург - 5,85 тысячи рублей (-2%), Новосибирск - 4,5 тысячи (-2%), Махачкала - 4,25 тысячи рублей (-9%)", - заключили в сервисе.
Пара отдыхает на пляже - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Россияне стали активнее переносить отпуска на осень, показало исследование
19 декабря 2025, 08:55
 
ТуризмМоскваРоссияЗеленоградскТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала