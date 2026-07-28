СМИ: Оман представил Ирану предложение по управлению Ормузским проливом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Оман представил Ирану предложение о создании совместного механизма управления Ормузским проливом на основе добровольных взносов.
- В рамках предложения Омана Иран не будет единолично контролировать транзит судов через Ормузский пролив.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Оман представил Ирану предложение о создании совместного механизма управления Ормузским проливом на основе добровольных взносов, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в регионе Персидского залива.
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"Оман представил Ирану предложение по объединенному региональному механизму для управления Ормузским проливом на основе добровольных взносов", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на источник.
Как отмечает Рейтер, в рамках данного предложения Иран не будет один контролировать транзит судов через Ормузский пролив. Предложение Омана пользуется поддержкой в регионе, утверждает собеседник агентства.
В понедельник официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран провел "полезные дискуссии" с Оманом по поводу регулирования судоходства в Ормузском проливе. Портал Axios ранее сообщал, что Иран и Оман достигли прогресса в ходе переговоров по вопросу судоходства в Ормузе, однако ситуация в проливе остается неизменной: он по-прежнему закрыт.