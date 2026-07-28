Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Оман представил Ирану предложение по управлению Ормузским проливом - РИА Новости, 28.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:32 28.07.2026 (обновлено: 09:46 28.07.2026)
СМИ: Оман представил Ирану предложение по управлению Ормузским проливом

Reuters: Оман представил Ирану предложение о механизме управления Ормузом

© REUTERS / StringerСуда в Ормузском проливе
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© REUTERS / Stringer
Суда в Ормузском проливе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Оман представил Ирану предложение о создании совместного механизма управления Ормузским проливом на основе добровольных взносов.
  • В рамках предложения Омана Иран не будет единолично контролировать транзит судов через Ормузский пролив.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Оман представил Ирану предложение о создании совместного механизма управления Ормузским проливом на основе добровольных взносов, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в регионе Персидского залива.
«
"Оман представил Ирану предложение по объединенному региональному механизму для управления Ормузским проливом на основе добровольных взносов", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на источник.
Как отмечает Рейтер, в рамках данного предложения Иран не будет один контролировать транзит судов через Ормузский пролив. Предложение Омана пользуется поддержкой в регионе, утверждает собеседник агентства.
В понедельник официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран провел "полезные дискуссии" с Оманом по поводу регулирования судоходства в Ормузском проливе. Портал Axios ранее сообщал, что Иран и Оман достигли прогресса в ходе переговоров по вопросу судоходства в Ормузе, однако ситуация в проливе остается неизменной: он по-прежнему закрыт.
Танкеры в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
Глава CENTCOM предложил прекратить удары в районе Ормуза, пишут СМИ
26 июля, 21:53
 
В миреОманИранОрмузский проливВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала