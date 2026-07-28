СМИ: Оман представил Ирану предложение по управлению Ормузским проливом

Как отмечает Рейтер, в рамках данного предложения Иран не будет один контролировать транзит судов через Ормузский пролив. Предложение Омана пользуется поддержкой в регионе, утверждает собеседник агентства.

В понедельник официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран провел "полезные дискуссии" с Оманом по поводу регулирования судоходства в Ормузском проливе. Портал Axios ранее сообщал, что Иран и Оман достигли прогресса в ходе переговоров по вопросу судоходства в Ормузе, однако ситуация в проливе остается неизменной: он по-прежнему закрыт.