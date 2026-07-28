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В Ростовской области отменили беспилотную опасность - РИА Новости, 28.07.2026
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14:34 28.07.2026
В Ростовской области отменили беспилотную опасность

В южной части Ростовской области отменили беспилотную опасность

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета ЗРК "Тор-М2"
Боевая работа расчета ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
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Боевая работа расчета ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В южной части Ростовской области отменили сигнал беспилотной опасности.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июл - РИА Новости. Сигнал беспилотной опасности по южной части Ростовской области отменили, говорится в приложении МЧС России.
"Отбой беспилотной опасности по южной части Ростовской области", - говорится в сообщении.
Как сообщал губернатор Юрий Слюсарь, минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА были уничтожены в акватории Таганрогского залива. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
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БезопасностьРостовская областьРоссияЮрий СлюсарьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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