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В южной части Ростовской области объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 28.07.2026
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13:28 28.07.2026

В южной части Ростовской области объявили беспилотную опасность

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчета ПВО
Боевое дежурство расчета ПВО - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевое дежурство расчета ПВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В южной части Ростовской области объявили беспилотную опасность.
  • Гражданам рекомендовано покинуть открытые участки улиц и не подходить к окнам.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июл - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена по южной части Ростовской области, сообщается в приложении МЧС России.
"Объявлена беспилотная опасность по южной части Ростовской области", - говорится в сообщении.
Гражданам рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения, не подходить к окнам.
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