Американские дипломаты покинули зал СБ ООН из-за критики со стороны Франции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американские дипломаты покинули зал заседаний Совета Безопасности ООН в знак протеста на время выступления Франции.
- Причиной ухода стала критика со стороны Парижа за противодействие переизбранию верховного комиссара по правам человека Фолькера Тюрка на второй срок.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Американские дипломаты покинули зал заседаний Совета Безопасности ООН в знак протеста против заявлений со стороны Парижа, передает агентство Associated Press.
"Американские дипломаты покинули зал во время выступления своих французских коллег в ООН в понедельник", — говорится в публикации.
Как уточняется, причиной стала пятничная публикация французской миссии в организации. Там содержалась критика в адрес США за их противодействие переизбранию Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на второй срок. Американский постпред Майк Уолтц в ответном сообщении обвинил Париж в потворстве "некоторым из самых худших нарушителей прав человека".
На прошлой неделе Генассамблея Организации Объединенных Наций поддержала продление полномочий Тюрка еще на четыре года.
Россия предлагала ограничить этот период 31 декабря 2026 года, синхронизируя его со сроком полномочий действующего генсека Антониу Гутерреша, но предложение не нашло поддержки. Против инициативы выступило 71 государство. При этом США и еще 18 стран проголосовали за нее.