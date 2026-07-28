Американские дипломаты покинули зал СБ ООН из-за критики со стороны Франции

Краткий пересказ от РИА ИИ Американские дипломаты покинули зал заседаний Совета Безопасности ООН в знак протеста на время выступления Франции.

Причиной ухода стала критика со стороны Парижа за противодействие переизбранию верховного комиссара по правам человека Фолькера Тюрка на второй срок.

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Американские дипломаты покинули зал заседаний Совета Безопасности ООН в знак протеста против заявлений со стороны Парижа, передает агентство Американские дипломаты покинули зал заседаний Совета Безопасности ООН в знак протеста против заявлений со стороны Парижа, передает агентство Associated Press

"Американские дипломаты покинули зал во время выступления своих французских коллег в ООН в понедельник", — говорится в публикации.

Как уточняется, причиной стала пятничная публикация французской миссии в организации. Там содержалась критика в адрес США за их противодействие переизбранию Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на второй срок. Американский постпред Майк Уолтц в ответном сообщении обвинил Париж в потворстве "некоторым из самых худших нарушителей прав человека".

На прошлой неделе Генассамблея Организации Объединенных Наций поддержала продление полномочий Тюрка еще на четыре года.