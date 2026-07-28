В Одессе второй раз за день взорвался автомобиль

Краткий пересказ от РИА ИИ В Одессе взорвался уже второй автомобиль за день.

Первый принадлежал офицеру ВСУ.

При повторном взрыве погиб водитель, пострадала пассажирка.

По данным СМИ, за рулем был оперуполномоченный СБУ.

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В Одессе уже второй раз за день взорвался автомобиль, сообщило украинское издание "Страна.ua".

"В результате взрыва есть погибший", — говорится в публикации в Telegram-канале.

Как позже подтвердили в местной полиции, им оказался водитель. По данным правоохранительных органов, пострадала пассажирка, ее госпитализировали. Причину взрыва не называют.

По информации украинских СМИ, за рулем находился оперуполномоченный СБУ Руслан Оцебрик.

Ранее во вторник "Страна" сообщала, что взрывное устройство сработало в автомобиле военнослужащего ВСУ Одессе сразу после начала движения. Как отмечается, он получил легкие травмы.