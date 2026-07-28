В Одессе главу военкомата задержали по подозрению в получении взятки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Одессе задержан глава одного из районных военкоматов.
- Задержание произведено СБУ по подозрению в получении взятки.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Глава одного из районных военкоматов в Одессе задержан по подозрению в получении взятки, сообщило во вторник украинское издание "Страна.ua".
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"В Одессе СБУ задержала районного военкома за получение взятки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Других подробностей издание не приводит.
Сообщения о коррупции на Украине, в том числе среди военнослужащих, появляются регулярно. Украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на данные украинского национального агентства по вопросам предотвращения коррупции 14 апреля сообщил, что каждый десятый глава областного военкомата на Украине, занимавший должность 2022-2026 годах, обвинялся или был признал виновным в незаконном обогащении.
Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая заявляла, что военкоматы на Украине нуждаются в "чистках" и призывала обратить внимание на тотальную коррупцию внутри них и сократить их персонал.