В Одессе главу военкомата задержали по подозрению в получении взятки

"В Одессе СБУ задержала районного военкома за получение взятки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".

Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая заявляла, что военкоматы на Украине нуждаются в "чистках" и призывала обратить внимание на тотальную коррупцию внутри них и сократить их персонал.