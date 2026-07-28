Рейтинг@Mail.ru
В Одессе главу военкомата задержали по подозрению в получении взятки - РИА Новости, 28.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:06 28.07.2026 (обновлено: 18:37 28.07.2026)
В Одессе главу военкомата задержали по подозрению в получении взятки

Главу районного военкомата в Одессе задержали по подозрению в получении взятки

© Фото : Одесса InfoЗадержание главы военкомата в Одессе
Задержание главы военкомата в Одессе - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : Одесса Info
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Одессе задержан глава одного из районных военкоматов.
  • Задержание произведено СБУ по подозрению в получении взятки.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Глава одного из районных военкоматов в Одессе задержан по подозрению в получении взятки, сообщило во вторник украинское издание "Страна.ua".
«
"В Одессе СБУ задержала районного военкома за получение взятки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Других подробностей издание не приводит.
Сообщения о коррупции на Украине, в том числе среди военнослужащих, появляются регулярно. Украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на данные украинского национального агентства по вопросам предотвращения коррупции 14 апреля сообщил, что каждый десятый глава областного военкомата на Украине, занимавший должность 2022-2026 годах, обвинялся или был признал виновным в незаконном обогащении.
Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая заявляла, что военкоматы на Украине нуждаются в "чистках" и призывала обратить внимание на тотальную коррупцию внутри них и сократить их персонал.
Слитки золота - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Бывший водитель военкомата на Украине задекларировал золотые слитки
1 января, 21:05
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаОдессаСтрана.uaСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала