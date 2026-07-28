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В США сделали тревожное заявление об Украине после случившегося в Одессе - РИА Новости, 28.07.2026
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17:28 28.07.2026
В США сделали тревожное заявление об Украине после случившегося в Одессе

Джонсон: российские удары по портам в Одессе душат экономику Украины

© Фото : соцсетиДым в порту Одессы
Дым в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : соцсети
Дым в порту Одессы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что остановка работы одесских портов душит украинскую экономику.
  • Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий констатировал, что в порты страны перестали заходить суда.
  • Посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что Украина использует морской путь как канал доставки вооружений, и за три года через одесские порты прошли около восьми тысяч судов с военными грузами.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Остановка работы одесских портов после российских ударов душит украинскую экономику, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Гленна Диесена.
«
"Одесса теперь не рабочий порт. Больше не функционирует. Закрыта, причем на обозримое будущее. Не знаю, назвать ли это быстрым или медленным процессом, но это душит украинскую экономику", — утверждает эксперт.
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Джонсон отметил, что российские удары лишают украинцев необходимого для них потока финансов, поскольку страна осталась без возможности экспорта.
На прошлой неделе министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий констатировал, что в порты страны перестали заходить суда. Он подчеркнул, что это решение владельцев транспорта, а не распоряжение киевского режима.
Как заявил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник, Украина использует морской путь как круглосуточный канал доставки вооружений. Так, за три года через одесские порты прошли около восьми тысяч судов с военными грузами, что объясняет нанесение ударов по этим целям.
В Минобороны не раз подчеркивали, что армия бьет по инфраструктуре для снижения военно-экономического потенциала противника. При этом бойцы применяют БПЛА и высокоточное оружие большой дальности, способное уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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В миреУкраинаРоссияКиевЛарри ДжонсонРодион МирошникЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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