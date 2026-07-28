В США сделали тревожное заявление об Украине после случившегося в Одессе

"Одесса теперь не рабочий порт. Больше не функционирует. Закрыта, причем на обозримое будущее. Не знаю, назвать ли это быстрым или медленным процессом, но это душит украинскую экономику", — утверждает эксперт.

Как заявил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник, Украина использует морской путь как круглосуточный канал доставки вооружений. Так, за три года через одесские порты прошли около восьми тысяч судов с военными грузами, что объясняет нанесение ударов по этим целям.