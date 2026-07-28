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В Одессе сотрудница ТЦК за деньги помогала оформлять фиктивную инвалидность - РИА Новости, 28.07.2026
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13:42 28.07.2026
В Одессе сотрудница ТЦК за деньги помогала оформлять фиктивную инвалидность

Сотрудница ТЦК в Одессе за деньги оформляла уклонистам фиктивную инвалидность

© Фото : Одесский горсоветСотрудник военкомата в Одессе
Сотрудник военкомата в Одессе - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : Одесский горсовет
Сотрудник военкомата в Одессе . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудница мобилизационного отделения одного из районных военкоматов Одессы за деньги помогала военнообязанным оформлять фиктивную инвалидность и отсрочку от призыва.
  • Она действовала вместе с юристом, который направлял к ней клиентов якобы для консультации по получению группы инвалидности.
  • Подозреваемую задержали, ей предъявили обвинение, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Сотрудница мобилизационного отделения одного из районных военкоматов Одессы за деньги помогала военнообязанным оформлять фиктивную инвалидность и отсрочку от призыва, сообщает государственное бюро расследований (ГБР) Украины.
"Разоблачена сотрудница мобилизационного отделения одного из районных военкоматов Одессы, которая за деньги обещала военнообязанным оформить инвалидность и отсрочку от призыва. Чиновница действовала вместе с юристом, который направлял к ней клиентов якобы для консультации по получению группы инвалидности", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР.
Стоимость услуг, как отмечается, составляла 11 тысяч долларов. Подозреваемая задержана. Ей предъявлено обвинение по статье "Получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженном с вымогательством", санкция которой предусматривает до 8 лет лишение свободы с конфискацией имущества. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 1 миллиона гривен (22 тысячи долларов) залога.
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