В Одессе сотрудница ТЦК за деньги помогала оформлять фиктивную инвалидность

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Сотрудница мобилизационного отделения одного из районных военкоматов Одессы за деньги помогала военнообязанным оформлять фиктивную инвалидность и отсрочку от призыва, сообщает государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

Стоимость услуг, как отмечается, составляла 11 тысяч долларов. Подозреваемая задержана. Ей предъявлено обвинение по статье "Получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженном с вымогательством", санкция которой предусматривает до 8 лет лишение свободы с конфискацией имущества. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 1 миллиона гривен (22 тысячи долларов) залога.