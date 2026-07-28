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СМИ выяснили личность военного, чей автомобиль подорвали в Одессе - РИА Новости, 28.07.2026
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13:04 28.07.2026 (обновлено: 19:55 28.07.2026)
СМИ выяснили личность военного, чей автомобиль подорвали в Одессе

Собственником подорванного в Одессе авто оказался офицер ВМС Украины Сазонов

© Фото : национальная полиция УкраиныСотрудник полиции на месте подрыва автомобиля BMW X5 в Одессе, Украина
Сотрудник полиции на месте подрыва автомобиля BMW X5 в Одессе, Украина - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : национальная полиция Украины
Сотрудник полиции на месте подрыва автомобиля BMW X5 в Одессе, Украина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Одессе подорвали автомобиль.
  • Собственником машины оказался старший офицер оперативного отдела управления логистики штаба командования ВМС ВСУ Вячеслав Сазонов.
  • Он выжил.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Собственником подорванного в Одессе автомобиля оказался старший офицер оперативного отдела управления логистики штаба командования Военно-морских сил ВСУ Вячеслав Сазонов, сообщает "Страна.ua".
Это же украинское издание ранее сообщало, что в Одессе утром в автомобиле военнослужащего ВСУ сработало взрывное устройство.
"В Одессе сегодня взорвали авто со старшим офицером оперативного отдела управления логистики штаба командования ВМС ВС Украины Вячеславом Сазоновым. Он выжил", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
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