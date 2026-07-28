СМИ выяснили личность военного, чей автомобиль подорвали в Одессе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Одессе подорвали автомобиль.
- Собственником машины оказался старший офицер оперативного отдела управления логистики штаба командования ВМС ВСУ Вячеслав Сазонов.
- Он выжил.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Собственником подорванного в Одессе автомобиля оказался старший офицер оперативного отдела управления логистики штаба командования Военно-морских сил ВСУ Вячеслав Сазонов, сообщает "Страна.ua".
"В Одессе сегодня взорвали авто со старшим офицером оперативного отдела управления логистики штаба командования ВМС ВС Украины Вячеславом Сазоновым. Он выжил", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
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