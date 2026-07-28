В Одессе подорвали автомобиль военнослужащего

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Одессе утром взорвался автомобиль BMW X5, принадлежащий военнослужащему ВСУ.
- Водитель получил легкие травмы, точные данные о его личности и должности не приводятся.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Взрывное устройство сработало в автомобиле военнослужащего ВСУ в Одессе, сообщило издание "Страна.ua".
"В Одессе утром взорвался автомобиль BMW X5, принадлежащий военному", — говорится в Telegram-канале издания.
Бомба была заложена в передней части машины и подорвалась сразу же после начала движения. Водитель получил легкие травмы. Точных данных о его личности и занимаемой должности не приводится.
Управление полиции Одесской области подтвердило факт взрыва, но ничего не сообщило о личности пострадавшего и роде его деятельности.