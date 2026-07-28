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В Одессе подорвали автомобиль военнослужащего - РИА Новости, 28.07.2026
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09:55 28.07.2026 (обновлено: 13:07 28.07.2026)
В Одессе подорвали автомобиль военнослужащего

В Одессе в автомобиле военнослужащего ВСУ сработало взрывное устройство

© Фото : национальная полиция УкраиныСотрудник полиции на месте подрыва автомобиля BMW X5 в Одессе, Украина
Сотрудник полиции на месте подрыва автомобиля BMW X5 в Одессе, Украина - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : национальная полиция Украины
Сотрудник полиции на месте подрыва автомобиля BMW X5 в Одессе, Украина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Одессе утром взорвался автомобиль BMW X5, принадлежащий военнослужащему ВСУ.
  • Водитель получил легкие травмы, точные данные о его личности и должности не приводятся.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Взрывное устройство сработало в автомобиле военнослужащего ВСУ в Одессе, сообщило издание "Страна.ua".
Одессе утром взорвался автомобиль BMW X5, принадлежащий военному", — говорится в Telegram-канале издания.
Бомба была заложена в передней части машины и подорвалась сразу же после начала движения. Водитель получил легкие травмы. Точных данных о его личности и занимаемой должности не приводится.
Управление полиции Одесской области подтвердило факт взрыва, но ничего не сообщило о личности пострадавшего и роде его деятельности.
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