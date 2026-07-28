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Северные регионы Норвегии сами пострадали от санкций ЕС, заявил посол - РИА Новости, 28.07.2026
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07:40 28.07.2026
Северные регионы Норвегии сами пострадали от санкций ЕС, заявил посол

Посол Корчунов: северные норвежские регионы пострадали от санкций против России

© Фото : предоставлено посольством России в НорвегииПосол России в Норвегии Николай Корчунов
Посол России в Норвегии Николай Корчунов - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : предоставлено посольством России в Норвегии
Посол России в Норвегии Николай Корчунов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол РФ в Норвегии Николай Корчунов заявил, что санкции Евросоюза против России наносят ущерб экономике Норвегии.
  • Северные регионы Норвегии пострадали из-за разрыва хозяйственных связей с Россией, заявил он.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Северные регионы Норвегии сами пострадали от санкций Евросоюза против России из-за разрыва хозяйственных связей, заявил РИА Новости посол РФ в стране Николай Корчунов.
"Следование Осло в фарватере санкционного курса ЕС наносит ущерб норвежской экономике - и в первую очередь северным регионам страны, и без того значительно пострадавшим от разрыва традиционных хозяйственных связей с Россией", - сказал он РИА Новости.
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