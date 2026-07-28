Северные регионы Норвегии сами пострадали от санкций ЕС, заявил посол

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол РФ в Норвегии Николай Корчунов заявил, что санкции Евросоюза против России наносят ущерб экономике Норвегии.
- Северные регионы Норвегии пострадали из-за разрыва хозяйственных связей с Россией, заявил он.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Северные регионы Норвегии сами пострадали от санкций Евросоюза против России из-за разрыва хозяйственных связей, заявил РИА Новости посол РФ в стране Николай Корчунов.
"Следование Осло в фарватере санкционного курса ЕС наносит ущерб норвежской экономике - и в первую очередь северным регионам страны, и без того значительно пострадавшим от разрыва традиционных хозяйственных связей с Россией", - сказал он РИА Новости.
В середине июля Норвегия приняла новый пакет антироссийских мер, повторяющий европейские ограничения. Меры затронули энергетический сектор, финансовые институты и торговые связи.
Российская сторона заявила, что ответит на санкции Осло.
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24 июля, 08:00