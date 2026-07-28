Северные регионы Норвегии сами пострадали от санкций ЕС, заявил посол

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Северные регионы Норвегии сами пострадали от санкций Евросоюза против России из-за разрыва хозяйственных связей, заявил РИА Новости посол РФ в стране Николай Корчунов.

"Следование Осло в фарватере санкционного курса ЕС наносит ущерб норвежской экономике - и в первую очередь северным регионам страны, и без того значительно пострадавшим от разрыва традиционных хозяйственных связей с Россией", - сказал он РИА Новости.