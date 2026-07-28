В Николаеве прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ В Николаеве на юге Украины прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Николаевском районе звучит сигнал воздушной тревоги.

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Взрывы снова прогремели в Николаеве на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".

Ранее во вторник телеканал сообщал о взрывах в Николаеве.

"В Николаеве были слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".