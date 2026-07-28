В Николаеве прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Николаеве на юге Украины прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги.
- По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Николаевском районе звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Взрывы снова прогремели в Николаеве на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
Ранее во вторник телеканал сообщал о взрывах в Николаеве.
"В Николаеве были слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Николаевском районе, в который входит Николаев, звучит сигнал воздушной тревоги.
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