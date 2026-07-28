В Николаеве прогремел взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Во вторник в Николаеве на юге Украины прогремел взрыв.
- По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучала лишь в части Николаевской области.
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник в Николаеве на юге Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Николаеве был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит лишь в части Николаевской области.
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