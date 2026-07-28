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В префектуре Кумамото из-за землетрясения пострадали более 50 человек - РИА Новости, 28.07.2026
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12:24 28.07.2026 (обновлено: 12:54 28.07.2026)
В префектуре Кумамото из-за землетрясения пострадали более 50 человек

NHK: в префектуре Кумамото из-за землетрясения пострадали более 50 человек

© REUTERS / KYODOПоследствия землятресения в Кумамото
Последствия землятресения в Кумамото - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© REUTERS / KYODO
Последствия землятресения в Кумамото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 50 человек пострадали при землетрясениях в японской префектуре Кумамото, среди пострадавших есть жители дома престарелых в городе Хикава.
  • Землетрясения магнитудой 7,1 и 6,1 вызвали угрозу цунами, пожары, разрушения домов и дорог, но не повлияли на работу расположенных в регионе АЭС.
ТОКИО, 28 июл – РИА Новости. Более 50 человек пострадали при мощных землетрясениях в японской префектуре Кумамото на острове Кюсю, сообщает телеканал NHK со ссылкой на местные власти.
В частности, около десяти человек пострадали в доме престарелых в городе Хикава.
Днем вторника в районе префектуры Кумамото на острове Кюсю на юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1, объявлено предупреждение об угрозе цунами для побережья заливов Ариакэ и Яцусиро. Менее чем через час произошло землетрясение магнитудой 6,1.
Японское правительство создало оперативный штаб в кризисном центре при канцелярии премьер-министра после произошедшего землетрясения.
После землетрясения зафиксированы пожары, разрушения домов и дорог. Сбоев в работе расположенных в регионе АЭС не выявлено.
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