В префектуре Кумамото из-за землетрясения пострадали более 50 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ Более 50 человек пострадали при землетрясениях в японской префектуре Кумамото, среди пострадавших есть жители дома престарелых в городе Хикава.

Землетрясения магнитудой 7,1 и 6,1 вызвали угрозу цунами, пожары, разрушения домов и дорог, но не повлияли на работу расположенных в регионе АЭС.

ТОКИО, 28 июл – РИА Новости. Более 50 человек пострадали при мощных землетрясениях в японской префектуре Кумамото на острове Кюсю, сообщает телеканал Более 50 человек пострадали при мощных землетрясениях в японской префектуре Кумамото на острове Кюсю, сообщает телеканал NHK со ссылкой на местные власти.

В частности, около десяти человек пострадали в доме престарелых в городе Хикава.

Днем вторника в районе префектуры Кумамото на острове Кюсю на юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1, объявлено предупреждение об угрозе цунами для побережья заливов Ариакэ и Яцусиро. Менее чем через час произошло землетрясение магнитудой 6,1.

Японское правительство создало оперативный штаб в кризисном центре при канцелярии премьер-министра после произошедшего землетрясения.