В префектуре Кумамото из-за землетрясения пострадали более 50 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более 50 человек пострадали при землетрясениях в японской префектуре Кумамото, среди пострадавших есть жители дома престарелых в городе Хикава.
- Землетрясения магнитудой 7,1 и 6,1 вызвали угрозу цунами, пожары, разрушения домов и дорог, но не повлияли на работу расположенных в регионе АЭС.
ТОКИО, 28 июл – РИА Новости. Более 50 человек пострадали при мощных землетрясениях в японской префектуре Кумамото на острове Кюсю, сообщает телеканал NHK со ссылкой на местные власти.
В частности, около десяти человек пострадали в доме престарелых в городе Хикава.
Японское правительство создало оперативный штаб в кризисном центре при канцелярии премьер-министра после произошедшего землетрясения.
После землетрясения зафиксированы пожары, разрушения домов и дорог. Сбоев в работе расположенных в регионе АЭС не выявлено.