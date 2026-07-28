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Нетаньяху прибыл в Белый дом на встречу с Трампом, сообщают СМИ - РИА Новости, 28.07.2026
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18:28 28.07.2026 (обновлено: 18:46 28.07.2026)
Нетаньяху прибыл в Белый дом на встречу с Трампом, сообщают СМИ

N12: Нетаньяху прибыл в Белый дом на встречу с Трампом

© AP Photo / Ronen ZvulunПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© AP Photo / Ronen Zvulun
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Белый дом для встречи с президентом США Дональдом Трампом.
  • Встреча запланирована на 11:00 вторника по времени Белого дома (18:00 мск).
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 июл – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Белый дом, где встретится с президентом США Дональдом Трампом, сообщил 12-й канал израильского телевидения.
"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и его команда готовятся к встрече с президентом Трампом в Белом доме", - говорится в сообщении телеканала.
В пресс-пуле Белого дома в свою очередь отметили, что Нетаньяху прибыл в резиденцию американского лидера в 10.57 (17.57 мск).
Согласно расписанию Белого дома, встреча Трампа с Нетаньяху запланирована на 11.00 вторника (18.00 мск). После этого американский лидер отправится на похороны сенатора-республиканца Линдси Грэма*.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
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