Нетаньяху прибыл в Белый дом на встречу с Трампом, сообщают СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Белый дом для встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Встреча запланирована на 11:00 вторника по времени Белого дома (18:00 мск).

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 июл – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Белый дом, где встретится с президентом США Дональдом Трампом, сообщил Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Белый дом, где встретится с президентом США Дональдом Трампом, сообщил 12-й канал израильского телевидения.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и его команда готовятся к встрече с президентом Трампом в Белом доме", - говорится в сообщении телеканала.

В пресс-пуле Белого дома в свою очередь отметили, что Нетаньяху прибыл в резиденцию американского лидера в 10.57 (17.57 мск).

Согласно расписанию Белого дома, встреча Трампа с Нетаньяху запланирована на 11.00 вторника (18.00 мск). После этого американский лидер отправится на похороны сенатора-республиканца Линдси Грэма*.