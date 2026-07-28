Нетаньяху передаст Трампу данные по ядерной программе Ирана, сообщают СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен передать президенту США Дональду Трампу обновленные данные по ядерной программе Ирана.

Согласно сообщению израильского телевидения, эти данные свидетельствуют о том, что Иран восстанавливает свой военный потенциал и стремится к созданию ядерной бомбы ускоренными темпами.

Высокопоставленные американские источники утверждают, что в Вашингтоне намерены с повышенным скептицизмом воспринимать любую информацию, которую представит Нетаньяху.

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен передать президенту США Дональду Трампу обновленные данные по ядерной программе Ирана, согласно которым, Тегеран ускорил работы по созданию ядерной бомбы, сообщил во вторник Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен передать президенту США Дональду Трампу обновленные данные по ядерной программе Ирана, согласно которым, Тегеран ускорил работы по созданию ядерной бомбы, сообщил во вторник 12-й канал израильского телевидения.

В понедельник Нетаньяху вылете в Вашингтон по приглашению Трампа. Встреча лидеров в Овальном кабинете запланирована на 11.00 (18.00 мск).

"Нетаньяху представит (Трампу на встрече в Белом Доме – ред.) обновленные разведывательные данные, свидетельствующие о том, что Иран восстанавливает свой военный потенциал и стремится к созданию ядерной бомбы ускоренными темпами", - говорится в сообщении.

Телеканал отмечает, что Нетаньяху стремится подчеркнуть серьезность угрозы, но при этом не создать в Вашингтоне впечатление, будто он пытается втянуть США в прямой военный конфликт и спровоцировать войну. Вместе с тем, телеканал, ссылаясь на высокопоставленные американские источники утверждает, что в Вашингтоне намерены с повышенным скептицизмом воспринимать любую информацию, которую представит Нетаньяху, в том числе сведения по ядерной программе Тегерана.

Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.