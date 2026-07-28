Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху передаст Трампу данные по ядерной программе Ирана, сообщают СМИ - РИА Новости, 28.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:09 28.07.2026
Нетаньяху передаст Трампу данные по ядерной программе Ирана, сообщают СМИ

N12: Нетаньяху предоставит Трампу данные по ядерной программе Ирана

© AP Photo / Alex KolomienskyПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© AP Photo / Alex Kolomiensky
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен передать президенту США Дональду Трампу обновленные данные по ядерной программе Ирана.
  • Согласно сообщению израильского телевидения, эти данные свидетельствуют о том, что Иран восстанавливает свой военный потенциал и стремится к созданию ядерной бомбы ускоренными темпами.
  • Высокопоставленные американские источники утверждают, что в Вашингтоне намерены с повышенным скептицизмом воспринимать любую информацию, которую представит Нетаньяху.
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен передать президенту США Дональду Трампу обновленные данные по ядерной программе Ирана, согласно которым, Тегеран ускорил работы по созданию ядерной бомбы, сообщил во вторник 12-й канал израильского телевидения.
В понедельник Нетаньяху вылете в Вашингтон по приглашению Трампа. Встреча лидеров в Овальном кабинете запланирована на 11.00 (18.00 мск).
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
Трамп заявил об "очень дружественных" переговорах с Ираном
27 июля, 23:02
"Нетаньяху представит (Трампу на встрече в Белом Доме – ред.) обновленные разведывательные данные, свидетельствующие о том, что Иран восстанавливает свой военный потенциал и стремится к созданию ядерной бомбы ускоренными темпами", - говорится в сообщении.
Телеканал отмечает, что Нетаньяху стремится подчеркнуть серьезность угрозы, но при этом не создать в Вашингтоне впечатление, будто он пытается втянуть США в прямой военный конфликт и спровоцировать войну. Вместе с тем, телеканал, ссылаясь на высокопоставленные американские источники утверждает, что в Вашингтоне намерены с повышенным скептицизмом воспринимать любую информацию, которую представит Нетаньяху, в том числе сведения по ядерной программе Тегерана.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Тегеран ответил ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока, закрыл Ормузский пролив, а также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
Трамп заявил, что у него есть разногласия с Нетаньяху по Ирану
27 июля, 20:31
 
В миреСШАИранВашингтон (штат)Биньямин НетаньяхуДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала