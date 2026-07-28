Нетаньяху прибыл в Вашингтон для встречи с Трампом, пишет Times of Israel

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом.
- На встрече планируется обсуждение ситуации вокруг Ирана, расширения соглашений Авраама и договоренностей по Ливану.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом США Дональдом Трампом, сообщает издание Times of Israel.
Ранее в Белом доме сообщили РИА Новости, что Трамп в ходе встречи с Нетаньяху во вторник обсудит с ним ситуацию вокруг Ирана, расширение соглашений Авраама и договоренности по Ливану.
Премьер Израиля ранее заявил, что предстоящая встреча с Трампом станет для него уже восьмой, и отметил, что ни один другой мировой лидер не встречался с президентом США так часто.