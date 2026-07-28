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Нетаньяху прибыл в Вашингтон для встречи с Трампом, пишет Times of Israel - РИА Новости, 28.07.2026
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03:21 28.07.2026
Нетаньяху прибыл в Вашингтон для встречи с Трампом, пишет Times of Israel

Times of Israel: Нетаньяху прибыл в Вашингтон, чтобы встретиться с Трампом

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Биньямин Нетаньяху
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом.
  • На встрече планируется обсуждение ситуации вокруг Ирана, расширения соглашений Авраама и договоренностей по Ливану.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом США Дональдом Трампом, сообщает издание Times of Israel.
"Нетаньяху приземлился в Вашингтоне перед встречей в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом во вторник", - пишет издание.
Ранее в Белом доме сообщили РИА Новости, что Трамп в ходе встречи с Нетаньяху во вторник обсудит с ним ситуацию вокруг Ирана, расширение соглашений Авраама и договоренности по Ливану.
Премьер Израиля ранее заявил, что предстоящая встреча с Трампом станет для него уже восьмой, и отметил, что ни один другой мировой лидер не встречался с президентом США так часто.
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