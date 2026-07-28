Замгенсека СНГ Нематов возглавит наблюдательную миссию на выборах в ГД

Краткий пересказ от РИА ИИ Ильхом Нематов, заместитель генерального секретаря СНГ, возглавит миссию наблюдателей от СНГ на выборах депутатов Госдумы РФ.

Выборы депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года.

Миссия наблюдателей от СНГ примет участие в мониторинге выборов в Госдуму по официальному приглашению российской стороны.

МИНСК, 28 июл – РИА Новости. Заместитель генерального секретаря Содружества Независимых государств Ильхом Нематов возглавит миссию наблюдателей от СНГ на выборах депутатов Госдумы Российской Федерации, сообщила пресс-служба Исполкома Содружества.

"Миссию наблюдателей от СНГ на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации возглавит заместитель генерального секретаря Содружества Независимых Государств Ильхом Нематов ", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что его кандидатура была согласована членами Совета постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества при уставных и других органов Содружества на заседании 28 июля в Минске.

Выборы депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва пройдут в единые дни голосования с 18 по 20 сентября 2026 года, а основным днем голосования назначено 20 сентября. На выборах будут избраны 450 депутатов: 225 по одномандатным округам и 225 по партийным спискам.

"Миссия наблюдателей от СНГ традиционно примет участие в мониторинге выборов в Госдуму по официальному приглашению российской стороны. В состав миссии войдут представители государств – участников СНГ, а также интеграционных объединений, действующих на пространстве Содружества", - говорится в сообщении.