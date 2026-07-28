Рейтинг@Mail.ru
Замгенсека СНГ Нематов возглавит наблюдательную миссию на выборах в ГД - РИА Новости, 28.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
 
13:48 28.07.2026
Замгенсека СНГ Нематов возглавит наблюдательную миссию на выборах в ГД

Замгенсека СНГ Нематов возглавит миссию наблюдателей на выборах в ГД

© Sputnik / Рамиз БахтияровИльхом Нематов
Ильхом Нематов - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Ильхом Нематов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ильхом Нематов, заместитель генерального секретаря СНГ, возглавит миссию наблюдателей от СНГ на выборах депутатов Госдумы РФ.
  • Выборы депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года.
  • Миссия наблюдателей от СНГ примет участие в мониторинге выборов в Госдуму по официальному приглашению российской стороны.
МИНСК, 28 июл – РИА Новости. Заместитель генерального секретаря Содружества Независимых государств Ильхом Нематов возглавит миссию наблюдателей от СНГ на выборах депутатов Госдумы Российской Федерации, сообщила пресс-служба Исполкома Содружества.
"Миссию наблюдателей от СНГ на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации возглавит заместитель генерального секретаря Содружества Независимых Государств Ильхом Нематов", - говорится в сообщении пресс-службы.
Партия пенсионеров - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
ЦИК зарегистрировал федеральный список "Партии пенсионеров" на выборы в ГД
Вчера, 11:36
Отмечается, что его кандидатура была согласована членами Совета постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества при уставных и других органов Содружества на заседании 28 июля в Минске.
Выборы депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва пройдут в единые дни голосования с 18 по 20 сентября 2026 года, а основным днем голосования назначено 20 сентября. На выборах будут избраны 450 депутатов: 225 по одномандатным округам и 225 по партийным спискам.
"Миссия наблюдателей от СНГ традиционно примет участие в мониторинге выборов в Госдуму по официальному приглашению российской стороны. В состав миссии войдут представители государств – участников СНГ, а также интеграционных объединений, действующих на пространстве Содружества", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что мониторинг выборов будет проводиться на долгосрочной (анализ избирательного законодательства и хода кампании) и краткосрочной (наблюдение непосредственно в дни голосования) основах.
Партия Коммунисты России - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
ЦИК зарегистрировал федеральный список "Коммунистов России"
Вчера, 11:34
 
Выборы в Государственную думуПолитикаМинскРоссияИльхом НематовСНГСодружествоГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала