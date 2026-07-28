Цена нефти марки Brent опустилась ниже 84 долларов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мировые цены на нефть снижаются более чем на 2%.
- Стоимость барреля нефти марки Brent опустилась ниже 84 долларов впервые с середины месяца.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются более чем на 2% во вторник, а стоимость барреля марки Brent опустилась ниже 84 долларов впервые с середины месяца, следует из данных торгов.
По состоянию на 9.55 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 2,34% относительно предыдущего закрытия - до 83,86 доллара за баррель. Показатель впервые с 17 июля опустился ниже 84 долларов.
Сентябрьские фьючерсы на WTI в то же время дешевеют на 2,28% - до 80,73 доллара за баррель.