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На Дальнем Востоке роботы ускорят восстановление пациентов после операций - РИА Новости, 28.07.2026
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Наука
 
07:00 28.07.2026 (обновлено: 10:36 28.07.2026)
На Дальнем Востоке роботы ускорят восстановление пациентов после операций

В ДВФУ улучшили робот-тренажер для реабилитации мышц и суставов рук пациентов

© Shutterstock/FOTODOM / WeStudioРоботы ускорят восстановление пациентов после операций
Роботы ускорят восстановление пациентов после операций - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Shutterstock/FOTODOM / WeStudio
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Специалисты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) разработали программу для робота-тренажера, которая позволит ускорить и сделать безопаснее реабилитацию мышц и суставов рук после травм, операций или инсультов.
  • По их словам, разработанный алгоритм регулирует движение электромоторов тренажера, предотвращая рывки и адаптируя нагрузку под индивидуальные параметры пациента.
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Сделать быстрее и безопаснее реабилитацию мышц и суставов рук после травм, операций или инсультов с помощью робота‑тренажера позволит программа, предложенная специалистами Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Алгоритм регулирует движение электромоторов тренажера, предотвращая рывки и не давая лишней нагрузки на конечности пациента. Результаты представлены в издании "Компьютерные нанотехнологии"
Восстановление силы мышц рук после травм или хирургического вмешательства, а также реабилитация после неврологических заболеваний или инсульта иногда требует механотерапии — реабилитации с использованием робота‑тренажера, который позволяет контролировать нагрузку на конечности пациента, рассказали в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ).
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"Существуют отечественные и зарубежные роботы‑тренажеры, но у всех них есть большие недостатки: они не обеспечивают реальную плавность движения, из‑за чего реабилитация может затянуться, и не "запоминают" индивидуальные параметры пациента, что увеличивает нагрузку на специалистов‑реабилитологов. Врачи вынуждены каждый раз адаптировать настройки робота под отдельного пациента", — рассказал один из авторов разработки, профессор Департамента информационных и компьютерных систем ИМиКТ ДВФУ Евгений Пустовалов.
Ученые ДВФУ разработали новую программу, которая "сглаживает" несовершенства движения электродвигателей роботов‑тренажеров для механотерапии и позволяет персонализировать настройки устройства.
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"Новый алгоритм позволит пациентам быстрее восстанавливать подвижность руки, а специалисту‑реабилитологу — сократить время, которое тратится на рутинные действия. Согласно статистическим данным, сотни тысяч пациентов в России проходят механотерапию ежегодно — программа не только позволит делать это безопасно, но и облегчит труд высококвалифицированных специалистов, которые обязаны контролировать как саму процедуру, так и изменение медицинских показателей с течением времени", — добавил Пустовалов.
По словам специалиста, прототип нового робота‑тренажера с разработанным программным обеспечением будет передан в производство в течение ближайших трех лет после прохождения испытаний в Медицинском комплексе ДВФУ.
Работа выполнена при поддержке коммерческого партнера.
 
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