На Дальнем Востоке роботы ускорят восстановление пациентов после операций

Краткий пересказ от РИА ИИ Специалисты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) разработали программу для робота-тренажера, которая позволит ускорить и сделать безопаснее реабилитацию мышц и суставов рук после травм, операций или инсультов.

По их словам, разработанный алгоритм регулирует движение электромоторов тренажера, предотвращая рывки и адаптируя нагрузку под индивидуальные параметры пациента.

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Сделать быстрее и безопаснее реабилитацию мышц и суставов рук после травм, операций или инсультов с помощью робота‑тренажера позволит программа, предложенная специалистами Дальневосточного федерального университета ( Сделать быстрее и безопаснее реабилитацию мышц и суставов рук после травм, операций или инсультов с помощью робота‑тренажера позволит программа, предложенная специалистами Дальневосточного федерального университета ( ДВФУ ). Алгоритм регулирует движение электромоторов тренажера, предотвращая рывки и не давая лишней нагрузки на конечности пациента. Результаты представлены в издании "Компьютерные нанотехнологии"

Восстановление силы мышц рук после травм или хирургического вмешательства, а также реабилитация после неврологических заболеваний или инсульта иногда требует механотерапии — реабилитации с использованием робота‑тренажера, который позволяет контролировать нагрузку на конечности пациента, рассказали в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ).

"Существуют отечественные и зарубежные роботы‑тренажеры, но у всех них есть большие недостатки: они не обеспечивают реальную плавность движения, из‑за чего реабилитация может затянуться, и не "запоминают" индивидуальные параметры пациента, что увеличивает нагрузку на специалистов‑реабилитологов. Врачи вынуждены каждый раз адаптировать настройки робота под отдельного пациента", — рассказал один из авторов разработки, профессор Департамента информационных и компьютерных систем ИМиКТ ДВФУ Евгений Пустовалов.

Ученые ДВФУ разработали новую программу, которая "сглаживает" несовершенства движения электродвигателей роботов‑тренажеров для механотерапии и позволяет персонализировать настройки устройства.

"Новый алгоритм позволит пациентам быстрее восстанавливать подвижность руки, а специалисту‑реабилитологу — сократить время, которое тратится на рутинные действия. Согласно статистическим данным, сотни тысяч пациентов в России проходят механотерапию ежегодно — программа не только позволит делать это безопасно, но и облегчит труд высококвалифицированных специалистов, которые обязаны контролировать как саму процедуру, так и изменение медицинских показателей с течением времени", — добавил Пустовалов.

По словам специалиста, прототип нового робота‑тренажера с разработанным программным обеспечением будет передан в производство в течение ближайших трех лет после прохождения испытаний в Медицинском комплексе ДВФУ.