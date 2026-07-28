Страны НАТО реализуют новые проекты по производству взрывчатки, пишет WSJ

Краткий пересказ от РИА ИИ Страны НАТО реализуют как минимум 24 новых проекта по производству взрывчатки и ракетного топлива.

В США планируется начать производство мощного трехосновного ракетного топлива и открыть первое за десятки лет производство тротила.

Из-за нынешних конфликтов фокус внимания смещается на другой тип боеприпасов, для которых требуется иная цепочка поставок, отсутствующая у Европы и США после холодной войны.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Страны НАТО реализуют как минимум 24 новых проекта по производству взрывчатки и ракетного топлива, сообщает газета Страны НАТО реализуют как минимум 24 новых проекта по производству взрывчатки и ракетного топлива, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на собственные подсчеты.

"Ведутся по меньшей мере 24 новых проекта по взрывчатым веществам и ракетному топливу в странах НАТО ", - говорится в сообщении издания.

По данным газеты, три таких предприятия расположены в американском штате Арканзас , два - в Германии, по одному - в Канаде, во Франции, Великобритании, Норвегии, Швеции, Финляндии, Польше, Румынии, Греции.

Как отмечает издание, сейчас у США только одна фабрика по производству ракетного топлива. Отмечается, что в этом году американская оборонно-логистическая компания Regulus Global планирует начать производство особенно мощного трехосновного ракетного топлива, которое в США перестали производить в 1986 году.

Кроме того, скоро в стране откроется первое за десятки лет производство тротила, а пока что Вашингтон полностью полагается на импорт, особенно из Польши. Еще три компании планируют запустить аналогичное производство в Европе. В свою очередь, Британия планирует открыть по меньшей мере шесть заводов по производству воспламеняющихся веществ к 2030 году.

Как поясняет Wall Street Journal, раньше стратегия Пентагона заключалась в нанесении высокоточных ударов с использованием дорогих боеприпасов. Однако теперь, по словам главы Regulus Global Уилла Сомериндайка, из-за нынешних конфликтов фокус внимания смещается на совершенно другой тип боеприпасов, в том числе артиллерийские снаряды, ударные БПЛА и ракеты, которым требуется совсем иная цепочка поставок. У Европы и США ее нет: после холодной войны западные страны переместили производство взрывчатки и топлива за границу.

Как отмечает Wall Street Journal, для производства подобных боеприпасов, как правило, нужен как минимум один из двух компонентов: топливо для запуска снаряда и взрывчатка для поражения цели. Их производство сложно, токсично и сопряжено с риском, а западные компании, к тому же, сталкиваются с бюрократическими трудностями.