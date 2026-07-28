Стас Намин рассказал о попытке пасынка переложить вину за убийство на мать

Краткий пересказ от РИА ИИ Пасынок Стаса Намина, Роман Ткаченко, обвинялся в двойном убийстве бабушки и сводного брата.

Ткаченко признал факт убийства, объяснив, что в момент преступления находился не в нормальном состоянии и помнит события фрагментарно.

Мособлсуд приговорил Ткаченко к 18 годам колонии строгого режима, а апелляционный суд оставил приговор в силе.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Рок-музыкант Стас Намин в показаниях сообщил о том, что его пасынок Роман Ткаченко пытался переложить ответственность за двойное убийство на свою мать, которая прибыла на место преступления до вызова полиции, следует из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

"О произошедших событиях ему ( Намину - ред.) стало известно со слов бывшей супруги, которая также рассказала, что, приехав в дом к матери, Ткаченко Р.А. набросился на нее сзади, обхватил за шею, отчего она потеряла сознание. После того как она пришла в себя, Ткаченко Р.А. сказал ей, что она убила сына и мать, и повесилась, на что она в течение нескольких часов уговаривала его дать ей возможность похоронить близких, в результате чего Ткаченко Р.А. сам позвонил в полицию, сохраняя спокойствие", - говорится в документе.

Намин, как и его бывшая супруга, проходит по делу потерпевшим. Сама она в показаниях отметила, что о попытке сына переложить вину за двойное убийство на нее не помнит, об этом ей рассказал бывший муж, но допускает, что "это мог быть ее субъективный анализ событий".

Из материалов следует, что Ткаченко в суде не отрицал факт убийства бабушки и брата, отметив, что "в нормальном состоянии не смог бы этого совершить".

"После того, как бабушка начала вспоминать драку с братом Артемом и обозвала его нецензурной бранью, у него "все поплыло". Последующее он помнит отрывками: помнит бабушку с раной на голове, затем шел по коридору, потом обнаружил у себя в руке молоток, бросил его и пнул. Как наносились удары и откуда взялся нож, которым впоследствии он наносил удары, в том числе брату, он не помнит... Дальнейшие события он помнит фрагментарно. Осознание произошедшего пришло к нему в полицейском участке, где у него началась истерика", - говорится в материалах.

"По словам Ткаченко, сначала он сказал приехавшему на место преступления сводному брату, что бабушка умерла, а потом признался, что убил ее. Брат стал кричать на него и ударил его (Ткаченко - ред.) рукой по лицу. Удары по лицу всегда выводят его из равновесия, после чего он нанес брату два-три удара ножом в грудь. Брат сделал пару шагов назад, опустился на колени, спросил его: "Зачем?", а после упал лицом вниз", - приводятся показания осужденного в материалах.

Мособлсуд в марте приговорил Ткаченко к 18 годам колонии строгого режима за убийство бабушки и сводного брата. В суде он признал вину, но не согласился с квалификацией своих действий. Апелляционный суд в июне оставил приговор в силе.

В октябре 2023 года тела пенсионерки и ее 30‑летнего внука с колото‑резаными ранами были обнаружены в частном доме в деревне Крюково Истринского района. По данным следствия, после ссоры Ткаченко дождался, когда бабушка уснет, и совершил убийство. Затем он позвонил брату и попросил его приехать - после чего лишил жизни и его, а затем сам сообщил о случившемся в полицию.