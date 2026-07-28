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Начштаба мотострелкового полка рассказал о ситуации в Красном Лимане - РИА Новости, 28.07.2026
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14:41 28.07.2026 (обновлено: 14:59 28.07.2026)
Начштаба мотострелкового полка рассказал о ситуации в Красном Лимане

Жара: расчеты БПЛА наносят удары по ВСУ уже за Красным Лиманом

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета БПЛА БМ-70 в зоне проведения СВО
Боевая работа расчета БПЛА БМ-70 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчета БПЛА БМ-70 в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты российских беспилотников наносят удары по военнослужащим ВСУ за Красным Лиманом, чтобы сломать их логистику и продолжить наступление на Славянск.
  • Начальник штаба мотострелкового полка отметил, что противник деморализован и бежит.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Расчеты российских беспилотников наносят удары по военнослужащим ВСУ уже за Красным Лиманом, чтобы сломать их логистику и продолжить наступление на Славянск, рассказал начальник штаба 37-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным Жара.
"В населенном пункте Красный Лиман полк выполняет задачи по зачистке и закреплению в городе. Операторы БПЛА наносят огневое поражение противнику уже за Красным Лиманом для того, чтобы сломать его логистику и продолжить наше наступление на Славянск и Райгородок для последующего освобождения Донбасса", - рассказал начальник штаба.
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По его словам, под натиском российских штурмовых групп противник разрозненными силами пытался не отступать с позиций, так как Красный Лиман являлся большим логистическим центром для противника, однако большее количество территории находится под контролем ВС РФ.
Он добавил, что российские расчеты БПЛА наносят огневое поражение противнику практически на всех направлениях. "В современных условиях войны большую роль играет БПЛА и артиллерия. Она помогает нашим штурмовикам продвигаться вперед, нанося огневое поражение противнику", - отметил Жара.
Начальник штаба мотострелкового полка подчеркнул, что со временем враг начинает терять дух с натиском российских штурмовиков.
"Противник деморализован и бежит. ВСУ избегает контакта с российскими штурмовиками, потому что их настрой очень и очень позитивный, скажем так, боевой, так как они бьют врага и освобождают территории", - заключил он.
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