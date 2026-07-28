В Липецкой области арестовали мужчину, обстрелявшего автомобиль с детьми

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Суд в Липецкой области отправил под домашний арест местного жителя, который из хулиганских соображений обстрелял автомобиль, в результате чего был ранен ребенок и еще два получили порезы от стекол, сообщило СУСК по региону.

Днем во вторник СУСК по Липецкой области сообщило, что 55-летний мужчина из хулиганских побуждений несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия в сторону проезжей части. В результате был поврежден проезжавший мимо автомобиль, в салоне которого находились трое детей. Восьмилетний мальчик получил огнестрельное ранение левого бедра и был госпитализирован. Брата и сестру мальчика, 9 и 12 лет, задели осколки разбившегося бокового стекла автомобиля.