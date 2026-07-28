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В Липецкой области арестовали мужчину, обстрелявшего автомобиль с детьми - РИА Новости, 28.07.2026
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19:58 28.07.2026 (обновлено: 20:23 28.07.2026)
В Липецкой области арестовали мужчину, обстрелявшего автомобиль с детьми

Обстрелявшего автомобиль жителя Липецкой области отправили под домашний арест

© Фото : СУСК РФ по Липецкой областиЖитель Липецкой области, задержанный по подозрению в хулиганской стрельбе по проезжающему автомобилю с детьми
Житель Липецкой области, задержанный по подозрению в хулиганской стрельбе по проезжающему автомобилю с детьми - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : СУСК РФ по Липецкой области
Житель Липецкой области, задержанный по подозрению в хулиганской стрельбе по проезжающему автомобилю с детьми
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Липецкой области 55-летний мужчина из хулиганских побуждений несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия в сторону проезжей части, повредив автомобиль с тремя детьми.
  • Восьмилетний мальчик получил огнестрельное ранение левого бедра, а его брат и сестра пострадали от осколков стекла.
  • Суд отправил подозреваемого под домашний арест, в отношении него возбуждено уголовное дело.
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Суд в Липецкой области отправил под домашний арест местного жителя, который из хулиганских соображений обстрелял автомобиль, в результате чего был ранен ребенок и еще два получили порезы от стекол, сообщило СУСК по региону.
"По ходатайству следователя регионального СК России судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.
Днем во вторник СУСК по Липецкой области сообщило, что 55-летний мужчина из хулиганских побуждений несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия в сторону проезжей части. В результате был поврежден проезжавший мимо автомобиль, в салоне которого находились трое детей. Восьмилетний мальчик получил огнестрельное ранение левого бедра и был госпитализирован. Брата и сестру мальчика, 9 и 12 лет, задели осколки разбившегося бокового стекла автомобиля.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия) и части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия).
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