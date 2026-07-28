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Музей Победы представит выставку о вкладе служебных собак в Победу - РИА Новости, 29.07.2026
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20:00 28.07.2026 (обновлено: 07:57 29.07.2026)
Музей Победы представит выставку о вкладе служебных собак в Победу

Музей Победы представит выставку о вкладе служебных собак в победу в ВОВ

© Фото : Музей Победы Выставка "Четвероногие герои"
Выставка Четвероногие герои - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : Музей Победы
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Музей Победы представит выставку «Четвероногие герои», посвященную вкладу служебных собак в Победу в Великой Отечественной войне, в филиале музея Г.О.Р.А. в Москве.
  • На выставке будут представлены снимки легендарных фотографов времен Великой Отечественной войны из архива РИА Новости, а также рисунки учащихся Красногорской детской художественной школы, посвященные военным профессиям собак и подвигам мохнатых героев.
  • Выставка будет доступна для посетителей с 4 по 28 августа и приурочена к фестивалю «День фронтовой собаки», который пройдет 15 августа 2026 года в музее на Поклонной горе.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Музей Победы представит выставку "Четвероногие герои", посвященную вкладу служебных собак в Победу в Великой Отечественной войне, в филиале музея Г.О.Р.А. в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
Отмечается, что в годы войны Красная Армия впервые в военной истории массово применяла четвероногих бойцов: было сформировано 168 подразделений по 11 видам служб - ездово-нартовой, санитарной, связи, минно-розыскной, противотанковой, разведывательно-диверсионной и другим. Благодаря службе собак с поля боя было вывезено более 600 тысяч раненых, доставлено около 200 тысяч донесений, обезврежено более 4 миллионов мин и уничтожено свыше 300 танков.
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"Четвертого августа в филиале Музея Победы – музее Г.О.Р.А. откроется выставка "Четвероногие герои". Проект, подготовленный при поддержке РИА Новости, рассказывает о вкладе служебных собак в Победу над нацистской Германией", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что выставка приурочена к фестивалю "День фронтовой собаки", который пройдет 15 августа 2026 года в музее на Поклонной горе.
"В Советском Союзе собакам не присваивали званий, но высшей награды они удостоились - в одном строю с людьми они прошли по брусчатке Красной площади на Параде Победы", - добавили в пресс-службе.
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Как сообщили в музее, в экспозицию вошли снимки легендарных фотографов времен Великой Отечественной из архива РИА Новости – Евгения Халдея, Олега Кнорринга, Сергея Лоскутова и многих других. На кадрах запечатлены санитарная упряжка, отряд истребителей танков с собаками, саперы с минно-розыскными собаками. Эти фотографии охватывают весь период войны – от Битвы за Москву до прохождения колонны кинологов с собаками по Красной площади на Параде Победы 24 июня 1945 года.
Посетителям покажут кадры разминирования Киевского оперного театра в ноябре 1943 года и Святогорского монастыря в Псковской области у могилы Пушкина в июле 1944 года, а также работу отряда саперов с минно-розыскными собаками в Берлине в мае 1945 года, отмечает пресс-служба. Дополнением рассказа станут рисунки учащихся Красногорской детской художественной школы, посвященные военным профессиям собак и подвигам мохнатых героев.
Кроме того, в экспозицию вошли материалы о знаменитых кинологах Великой Отечественной – Григории Медведеве, Александре Мазовере и Дине Волкац.
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"Санитарные собаки, которых солдаты называли "мохнатыми ангелами", находили раненых и приводили к ним санитаров, а собаки-связисты обеспечивали связь там, где бессильны были телефон и телеграф, собаки-истребители танков в начальный период войны восполняли недостаток противотанковых средств - их появление вынуждало немецкие танковые части отступать, а 28-й отряд в Сталинграде уничтожил 42 танка и около 500 солдат противника", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что особое внимание будет уделено историям о легендарных героях: Джульбарсе, обнаружившем около 7,5 тысячи мин, овчарке-диверсанте Дине, которая в 1943 году подорвала немецкий эшелон с живой силой и сумела остаться в живых - в честь ее подвига учрежден День фронтовой собаки, и многих других.
"Минно-розыскные собаки обнаруживали взрывчатку на глубине до двух метров - после разминирования саперы рисовали собачьи ушки рядом с надписью "Мин нет" как гарантию безопасности", - заключили в пресс-службе.
Выставка будет доступна для посетителей до 28 августа.
 
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