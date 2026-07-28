Музей Победы представит выставку о вкладе служебных собак в Победу

Краткий пересказ от РИА ИИ Музей Победы представит выставку «Четвероногие герои», посвященную вкладу служебных собак в Победу в Великой Отечественной войне, в филиале музея Г.О.Р.А. в Москве.

На выставке будут представлены снимки легендарных фотографов времен Великой Отечественной войны из архива РИА Новости, а также рисунки учащихся Красногорской детской художественной школы, посвященные военным профессиям собак и подвигам мохнатых героев.

Выставка будет доступна для посетителей с 4 по 28 августа и приурочена к фестивалю «День фронтовой собаки», который пройдет 15 августа 2026 года в музее на Поклонной горе.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Музей Победы представит выставку "Четвероногие герои", посвященную вкладу служебных собак в Победу в Великой Отечественной войне, в филиале музея Г.О.Р.А. в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.

Отмечается, что в годы войны Красная Армия впервые в военной истории массово применяла четвероногих бойцов: было сформировано 168 подразделений по 11 видам служб - ездово-нартовой, санитарной, связи, минно-розыскной, противотанковой, разведывательно-диверсионной и другим. Благодаря службе собак с поля боя было вывезено более 600 тысяч раненых, доставлено около 200 тысяч донесений, обезврежено более 4 миллионов мин и уничтожено свыше 300 танков.

"Четвертого августа в филиале Музея Победы – музее Г.О.Р.А. откроется выставка "Четвероногие герои". Проект, подготовленный при поддержке РИА Новости, рассказывает о вкладе служебных собак в Победу над нацистской Германией", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что выставка приурочена к фестивалю "День фронтовой собаки", который пройдет 15 августа 2026 года в музее на Поклонной горе.

"В Советском Союзе собакам не присваивали званий, но высшей награды они удостоились - в одном строю с людьми они прошли по брусчатке Красной площади на Параде Победы", - добавили в пресс-службе.

Как сообщили в музее, в экспозицию вошли снимки легендарных фотографов времен Великой Отечественной из архива РИА Новости – Евгения Халдея , Олега Кнорринга, Сергея Лоскутова и многих других. На кадрах запечатлены санитарная упряжка, отряд истребителей танков с собаками, саперы с минно-розыскными собаками. Эти фотографии охватывают весь период войны – от Битвы за Москву до прохождения колонны кинологов с собаками по Красной площади на Параде Победы 24 июня 1945 года.

Посетителям покажут кадры разминирования Киевского оперного театра в ноябре 1943 года и Святогорского монастыря в Псковской области у могилы Пушкина в июле 1944 года, а также работу отряда саперов с минно-розыскными собаками в Берлине в мае 1945 года, отмечает пресс-служба. Дополнением рассказа станут рисунки учащихся Красногорской детской художественной школы, посвященные военным профессиям собак и подвигам мохнатых героев.

Кроме того, в экспозицию вошли материалы о знаменитых кинологах Великой Отечественной – Григории Медведеве, Александре Мазовере и Дине Волкац.

"Санитарные собаки, которых солдаты называли "мохнатыми ангелами", находили раненых и приводили к ним санитаров, а собаки-связисты обеспечивали связь там, где бессильны были телефон и телеграф, собаки-истребители танков в начальный период войны восполняли недостаток противотанковых средств - их появление вынуждало немецкие танковые части отступать, а 28-й отряд в Сталинграде уничтожил 42 танка и около 500 солдат противника", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что особое внимание будет уделено историям о легендарных героях: Джульбарсе, обнаружившем около 7,5 тысячи мин, овчарке-диверсанте Дине, которая в 1943 году подорвала немецкий эшелон с живой силой и сумела остаться в живых - в честь ее подвига учрежден День фронтовой собаки, и многих других.

"Минно-розыскные собаки обнаруживали взрывчатку на глубине до двух метров - после разминирования саперы рисовали собачьи ушки рядом с надписью "Мин нет" как гарантию безопасности", - заключили в пресс-службе.