Движение по Крымскому мосту возобновили

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто дважды за вторник.
- Движение возобновили, время перекрытия составило более получаса.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту, перекрытое второй раз за вторник, возобновлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
Движение дважды перекрывали во вторник. Причины не назывались.
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"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
Мост пробыл перекрытым более получаса.