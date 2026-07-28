Движение по Крымскому мосту вновь перекрыли

Вид на Крымский мост через Керченский пролив. Архивное фото

Вид на Крымский мост через Керченский пролив

Краткий пересказ от РИА ИИ Движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто второй раз за вторник.

Первый раз движение по мосту было закрыто около получаса.

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту второй раз за вторник временно перекрыто, сообщает инфоцентр о ситуации на автоподходах к мосту.

Первый раз мост был закрыт около получаса.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении, опубликованном в канале инфоцентра на платформе " Макс ".