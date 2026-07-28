Движение по Крымскому мосту вновь перекрыли

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто второй раз за вторник.
- Первый раз движение по мосту было закрыто около получаса.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту второй раз за вторник временно перекрыто, сообщает инфоцентр о ситуации на автоподходах к мосту.
Первый раз мост был закрыт около получаса.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении, опубликованном в канале инфоцентра на платформе "Макс".
Причины не назывались. Перекрыли движение в 14.23 мск. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.