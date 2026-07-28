В деле серийных похитителей девушек в Москве появились новые жертвы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве двое мужчин были осуждены за похищение женщин и вымогательство денег.
- После освещения дела в СМИ были выявлены еще четыре жертвы преступлений.
- По новым эпизодам у потерпевших похищено более 400 тысяч рублей.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В деле двух мужчин, которые в Москве похищали девушек и вымогали у них деньги, появились еще четыре жертвы преступлений, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по столице.
Двое мужчин ранее были осуждены в Москве за похищение женщин и вымогательство. Как установило следствие, они под угрозами сажали потерпевших в автомобили и требовали у них деньги. По уголовному делу доказаны девять таких эпизодов и хищение более 750 тысяч рублей.
В главке рассказали, что после освещения дела в СМИ были установлены новые потерпевшие: по фотографиям в публикациях фигурантов опознали еще четыре девушки.
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"Расследуется уголовное дело о новых эпизодах преступной деятельности двух жителей Московской области", — сказали в главке.
В общей сложности, по данным следствия, по новым эпизодам у потерпевших похищено более 400 тысяч рублей. В ближайшее время фигурантов этапируют для проведения следственных действий и предъявления обвинения.
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