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В деле серийных похитителей девушек в Москве появились новые жертвы - РИА Новости, 28.07.2026
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18:28 28.07.2026 (обновлено: 20:32 28.07.2026)
В деле серийных похитителей девушек в Москве появились новые жертвы

В деле серийных похитителей девушек в Москве появились еще четыре жертвы

© Фото : Столичный СК/MAXФигуранты дела о похищении девушек и вымогательстве в Москве
Фигуранты дела о похищении девушек и вымогательстве в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : Столичный СК/MAX
Фигуранты дела о похищении девушек и вымогательстве в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве двое мужчин были осуждены за похищение женщин и вымогательство денег.
  • После освещения дела в СМИ были выявлены еще четыре жертвы преступлений.
  • По новым эпизодам у потерпевших похищено более 400 тысяч рублей.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В деле двух мужчин, которые в Москве похищали девушек и вымогали у них деньги, появились еще четыре жертвы преступлений, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по столице.
Двое мужчин ранее были осуждены в Москве за похищение женщин и вымогательство. Как установило следствие, они под угрозами сажали потерпевших в автомобили и требовали у них деньги. По уголовному делу доказаны девять таких эпизодов и хищение более 750 тысяч рублей.
В главке рассказали, что после освещения дела в СМИ были установлены новые потерпевшие: по фотографиям в публикациях фигурантов опознали еще четыре девушки.
«

"Расследуется уголовное дело о новых эпизодах преступной деятельности двух жителей Московской области", — сказали в главке.

В общей сложности, по данным следствия, по новым эпизодам у потерпевших похищено более 400 тысяч рублей. В ближайшее время фигурантов этапируют для проведения следственных действий и предъявления обвинения.
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