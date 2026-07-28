В деле серийных похитителей девушек в Москве появились новые жертвы

Фигуранты дела о похищении девушек и вымогательстве в Москве

Фигуранты дела о похищении девушек и вымогательстве в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ В Москве двое мужчин были осуждены за похищение женщин и вымогательство денег.

После освещения дела в СМИ были выявлены еще четыре жертвы преступлений.

По новым эпизодам у потерпевших похищено более 400 тысяч рублей.

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В деле двух мужчин, которые в Москве похищали девушек и вымогали у них деньги, появились еще четыре жертвы преступлений, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по столице.

Двое мужчин ранее были осуждены в Москве за похищение женщин и вымогательство. Как установило следствие, они под угрозами сажали потерпевших в автомобили и требовали у них деньги. По уголовному делу доказаны девять таких эпизодов и хищение более 750 тысяч рублей.

В главке рассказали, что после освещения дела в СМИ были установлены новые потерпевшие: по фотографиям в публикациях фигурантов опознали еще четыре девушки.

« "Расследуется уголовное дело о новых эпизодах преступной деятельности двух жителей Московской области", — сказали в главке.