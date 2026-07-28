В Москве спасли мужчину с осложнением после протезирования брюшной аорты

Уточняется, что два года назад мужчине в региональном медучреждении установили протез брюшной аорты, обеспечивающей кровоснабжение ног. Через два месяца после вмешательства развился тромбоз протеза, кровоток в правой ноге восстановить не удалось, врачи были вынуждены ее ампутировать. Позже возникли инфекционные осложнения, поставившие под угрозу жизнь мужчины и сохранение левой ноги.