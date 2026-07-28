В Москве спасли мужчину с осложнением после протезирования брюшной аорты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Врачи московской больницы имени Вересаева спасли мужчину с осложнениями после эндопротезирования брюшной аорты.
- Два года назад пациенту установили протез брюшной аорты в региональном медучреждении, но через два месяца развился тромбоз, что привело к ампутации правой ноги.
- Благодаря своевременному вмешательству врачам удалось устранить инфекцию, восстановить кровоснабжение и сохранить левую ногу.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Врачи московской больницы имени Вересаева спасли мужчину, у которого возникли осложнения после эндопротезирования брюшной аорты в одном из региональных медучреждений, сейчас пациент проходит восстановление, сообщили в канале столичного департамента здравоохранения на платформе "Макс".
Уточняется, что два года назад мужчине в региональном медучреждении установили протез брюшной аорты, обеспечивающей кровоснабжение ног. Через два месяца после вмешательства развился тромбоз протеза, кровоток в правой ноге восстановить не удалось, врачи были вынуждены ее ампутировать. Позже возникли инфекционные осложнения, поставившие под угрозу жизнь мужчины и сохранение левой ноги.
"Благодаря своевременному вмешательству удалось устранить опасную инфекцию, восстановить кровоснабжение и сохранить левую ногу. Сейчас пациент дома в хорошем состоянии и проходит восстановление", - отметили в ведомстве.