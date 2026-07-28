В Москве в ближайшие часы ожидаются дождь, гроза и усиление ветра

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве в ближайшие часы ожидаются ливневый дождь, гроза и усиление ветра до 15 метров в секунду.
- Жителей столицы призвали быть внимательными на улице и не парковать автомобили под деревьями.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Ливневый дождь, гроза, усиление ветра до 15 метров в секунду ожидаются в Москве в ближайшие часы, предупредил столичный комплекс городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня 28 июля местами в столице ожидаются ливневый дождь, гроза. При грозе усиление ветра до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении комплекса в канале на платформе "Макс".
Горожан призвали быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.