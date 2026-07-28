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В Москве в ближайшие часы ожидаются дождь, гроза и усиление ветра - РИА Новости, 28.07.2026
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15:56 28.07.2026
В Москве в ближайшие часы ожидаются дождь, гроза и усиление ветра

На Московскую область в ближайшее время обрушатся ливень с грозой

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве в ближайшие часы ожидаются ливневый дождь, гроза и усиление ветра до 15 метров в секунду.
  • Жителей столицы призвали быть внимательными на улице и не парковать автомобили под деревьями.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Ливневый дождь, гроза, усиление ветра до 15 метров в секунду ожидаются в Москве в ближайшие часы, предупредил столичный комплекс городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня 28 июля местами в столице ожидаются ливневый дождь, гроза. При грозе усиление ветра до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении комплекса в канале на платформе "Макс".
Горожан призвали быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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