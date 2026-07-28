В Москве в ближайшие часы ожидаются дождь, гроза и усиление ветра

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Ливневый дождь, гроза, усиление ветра до 15 метров в секунду ожидаются в Москве в ближайшие часы, предупредил столичный комплекс городского хозяйства.

Горожан призвали быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.