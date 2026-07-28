Появились подробности о ДТП с автобусом на юге Москвы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ДТП на юге Москвы автобус наехал на дерево, предварительно, пострадали 17 человек.
- Водитель автобуса имеет стаж вождения 29 лет, в день инцидента прошел медосмотр в установленном порядке.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Водитель автобуса, попавшего в ДТП на юге Москвы, в котором предварительно пострадали 17 человек, проходил в день инцидента регулярный медицинский осмотр, сообщает столичный департамент транспорта.
По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением и совершил наезд на дерево из-за кратковременного ухудшения здоровья. Как сообщает дептранс в своем Telegram-канале, водитель - россиянин 1973 года рождения и имеет стаж вождения 29 лет.
"В ГУП "Мосгортранс" работает около четырех лет и зарекомендовал себя с хорошей стороны. В день инцидента прошел медосмотр в установленном порядке, межсменный отдых накануне был обеспечен. Нарушений трудовой и линейно-транспортной дисциплины не имеет", - говорится в сообщении.
Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что автобус наехал на препятствие на юге Москвы. Предварительно, пострадали 17 человек, среди которых двое грудных детей. В столичной Госавтоинспекции сообщили, что водитель автобуса не справился с управлением и въехал в дерево.
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