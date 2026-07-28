Появились подробности о ДТП с автобусом на юге Москвы

По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением и совершил наезд на дерево из-за кратковременного ухудшения здоровья. Как сообщает дептранс в своем Telegram-канале, водитель - россиянин 1973 года рождения и имеет стаж вождения 29 лет.

"В ГУП "Мосгортранс" работает около четырех лет и зарекомендовал себя с хорошей стороны. В день инцидента прошел медосмотр в установленном порядке, межсменный отдых накануне был обеспечен. Нарушений трудовой и линейно-транспортной дисциплины не имеет", - говорится в сообщении.