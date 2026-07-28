Мотоциклист, задавивший Добромилову, не предлагал помощь семье погибшей

Краткий пересказ от РИА ИИ Мать погибшей актрисы Добромиловой сообщила, что мотоциклист Завирюха, который сбил ее дочь, не предлагал помощь семье.

Дорогомиловский суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела мотоциклиста Завирюха.

Суд продлил мотоциклисту домашний арест на полгода.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Задавивший в Москве актрису Ксению Добромилову мотоциклист не предлагал помощь семье, сообщила мать погибшей журналистам.

Во вторник Дорогомиловский суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела мотоциклиста Максима Завирюха, который насмерть сбил актрису весной. Мать Добромиловой признана потерпевшей по делу.

"Помощи он мне не предложил", - заявила женщина, отвечая на вопрос, предлагал ли Завирюх ей какую-либо помощь.

Она добавила, что не обсуждала с ним компенсацию, и воздержалась от других комментариев по делу, сообщив, что только ознакомилась с делом и ей нужно побыть одной после увиденных фотографий.

Во вторник суд продлил мотоциклисту домашний арест на полгода, после чего судебное заседание было отложено.

В мае Максим Завирюха насмерть сбил пешехода на Большой Дорогомиловской улице в Москве. Погибшей оказалась 34-летняя актриса и фотограф Ксения Добромилова. Мужчине было предъявлено обвинение в нарушении ПДД повлекшее по неосторожности смерть человека (часть 3, статьи 264 УК РФ ), он признал вину и был отправлен под домашний арест.