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Мотоциклист, задавивший Добромилову, не предлагал помощь семье погибшей - РИА Новости, 28.07.2026
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13:09 28.07.2026 (обновлено: 13:12 28.07.2026)
Мотоциклист, задавивший Добромилову, не предлагал помощь семье погибшей

Задавивший актрису Добромилову мотоциклист не предлагал помощь семье погибшей

© РИА Новости / Арина Антонова | Перейти в медиабанкМотоциклист Максим Завирюха, сбивший насмерть фотографа актрису Ксению Добромилову, на заседании Дорогомиловского суда
Мотоциклист Максим Завирюха, сбивший насмерть фотографа актрису Ксению Добромилову, на заседании Дорогомиловского суда - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Арина Антонова
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Мотоциклист Максим Завирюха, сбивший насмерть фотографа актрису Ксению Добромилову, на заседании Дорогомиловского суда
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мать погибшей актрисы Добромиловой сообщила, что мотоциклист Завирюха, который сбил ее дочь, не предлагал помощь семье.
  • Дорогомиловский суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела мотоциклиста Завирюха.
  • Суд продлил мотоциклисту домашний арест на полгода.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Задавивший в Москве актрису Ксению Добромилову мотоциклист не предлагал помощь семье, сообщила мать погибшей журналистам.
Во вторник Дорогомиловский суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела мотоциклиста Максима Завирюха, который насмерть сбил актрису весной. Мать Добромиловой признана потерпевшей по делу.
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"Помощи он мне не предложил", - заявила женщина, отвечая на вопрос, предлагал ли Завирюх ей какую-либо помощь.
Она добавила, что не обсуждала с ним компенсацию, и воздержалась от других комментариев по делу, сообщив, что только ознакомилась с делом и ей нужно побыть одной после увиденных фотографий.
Во вторник суд продлил мотоциклисту домашний арест на полгода, после чего судебное заседание было отложено.
В мае Максим Завирюха насмерть сбил пешехода на Большой Дорогомиловской улице в Москве. Погибшей оказалась 34-летняя актриса и фотограф Ксения Добромилова. Мужчине было предъявлено обвинение в нарушении ПДД повлекшее по неосторожности смерть человека (часть 3, статьи 264 УК РФ), он признал вину и был отправлен под домашний арест.
Ксения Добромилова родилась в Москве в 1991 году. Актриса училась в Театральном колледже имени Филатова по специальности "актриса музыкального театра". После учебы она служила в Театре Луны и Московском театре мюзикла. Широкую популярность Добромилова приобрела благодаря главной роли в клипе HammAli & Navai "Девочка война".
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