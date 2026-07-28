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Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей во вторник - РИА Новости, 28.07.2026
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07:09 28.07.2026
Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей во вторник

Синоптик Позднякова: во вторник в Москве ожидается до 27 градусов тепла

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДевушка катается на самокате в парке "Музеон" в Москве
Девушка катается на самокате в парке Музеон в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Девушка катается на самокате в парке "Музеон" в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Во вторник в Москве ожидается переменная облачность, температура воздуха достигнет плюс 25–27 градусов.
  • Возможен кратковременный дождь, ветер будет юго-западный со скоростью три–восемь метров в секунду.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Температура воздуха до плюс 27 градусов и кратковременный дождь ожидаются в Москве во вторник, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Во вторник в Москве ожидается переменная облачность и без осадков. Днем может пройти кратковременный дождь", - рассказала Позднякова.
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Синоптик отметила, что во вторник в столице минимальная температура прогнозируется плюс 15 - плюс 17 градусов, дневная - плюс 25 - плюс 27 градусов. Температура воздуха будет выше климатической нормы на один градус.
"Ветер ожидается юго-западный со скоростью три-восемь метров в секунду", - подчеркнула она.
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