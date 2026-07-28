Девушка катается на самокате в парке "Музеон" в Москве. Архивное фото

Девушка катается на самокате в парке "Музеон" в Москве

Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей во вторник

Краткий пересказ от РИА ИИ Во вторник в Москве ожидается переменная облачность, температура воздуха достигнет плюс 25–27 градусов.

Возможен кратковременный дождь, ветер будет юго-западный со скоростью три–восемь метров в секунду.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Температура воздуха до плюс 27 градусов и кратковременный дождь ожидаются в Москве во вторник, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

"Во вторник в Москве ожидается переменная облачность и без осадков. Днем может пройти кратковременный дождь", - рассказала Позднякова

Синоптик отметила, что во вторник в столице минимальная температура прогнозируется плюс 15 - плюс 17 градусов, дневная - плюс 25 - плюс 27 градусов. Температура воздуха будет выше климатической нормы на один градус.